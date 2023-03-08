На фінансування міської програми «Діти Кременчука» планують виділити ще майже 10 млн грн

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Це пов'язано з тим, що у програму внесли ще одного отримувача коштів – Центр соціально-психологічної реабілітації дітей

Очікуване фінансування міської цільової програми «Діти Кременчука» у 2023 році зросло з 2 204 138 грн до 12 080 242 грн (а отже на 9 876 104 грн). Це пов'язано з тим, що у програму внесли ще одного отримувача коштів – Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, який знаходиться на проспекті Свободи, будинок 148.

На його потреби у цьому році необхідне таке фінансування:

організація соціально-медичної реабілітації та оздоровлення дітей, надання їм медичної допомоги – 30 тисяч грн;

забезпечення матеріально-побутових потреб дітей – 3 млн грн;

створення безпечних умов перебування дітей на період дії воєнного стану в Україні (капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття підвального приміщення) – 6 846 104 млн грн.

Але варто звернути увагу, що у програмі зазначається необхідне фінансування, зазвичай Кременчуцька міська рада виділяє менші суми, ніж планується. Наприклад, на укриття у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей виділили 5 млн грн, хоча заявлено було майже 7 млн грн.