На фінансування міської програми «Діти Кременчука» планують виділити ще майже 10 млн грн

Це пов'язано з тим, що у програму внесли ще одного отримувача коштів – Центр соціально-психологічної реабілітації дітей
Очікуване фінансування міської цільової програми «Діти Кременчука» у 2023 році зросло з 2 204 138 грн до 12 080 242 грн (а отже на 9 876 104 грн). Це пов'язано з тим, що у програму внесли ще одного отримувача коштів – Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, який знаходиться на проспекті Свободи, будинок 148.
На його потреби у цьому році необхідне таке фінансування:
Але варто звернути увагу, що у програмі зазначається необхідне фінансування, зазвичай Кременчуцька міська рада виділяє менші суми, ніж планується. Наприклад, на укриття у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей виділили 5 млн грн, хоча заявлено було майже 7 млн грн.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер