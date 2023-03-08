Кременчуцькі жінки вимагають від влади відкрити дитячі садки

Батьки кременчуцьких дітей — переважно жінки — вимагають від міської влади виділити кошти та почати ремонт укриттів у школах та дитячих садочках міста. Таку петицію 7 березня зареєструвала кременчужанка Карина Кириленко.
За півтора дня під петицією підписалися вже 205 людей (переважно — жінки) при необхідних 250. Після цього, згідно з законодавством, її повинен розглянути міський голова.
Нагадаємо, до редакції неодноразово зверталися батьки дошкільнят із проханням порушити це питання роботи дитячих садків, які закрили від початку воєнного стану в Україні. Причина — немає укриттів.
«Можливо, міська влада зацікавлена, щоб працювали лише приватні садочки?»
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер