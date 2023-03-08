Кременчуцькі жінки вимагають від влади відкрити дитячі садки

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Під петицією з вимогою почати ремонт в укриттях за два дні підписалося 205 людей при необхідних 250

Батьки кременчуцьких дітей — переважно жінки — вимагають від міської влади виділити кошти та почати ремонт укриттів у школах та дитячих садочках міста. Таку петицію 7 березня зареєструвала кременчужанка Карина Кириленко.

«Минув рік повномасштабного вторгнення. Якщо у 2022 депутати міськради прийняли рішення про навчання онлайн, то зараз необхідно переглянути це рішення і виділити кошти з бюджету на ремонт укриттів та повернення дітей у школи та дитячі садочки. У нас не прифронтове місто, за цей час вже можна було багато встигнути. Тому досить відтягувати це рішення!» - йдеться у тексті петиції.

За півтора дня під петицією підписалися вже 205 людей (переважно — жінки) при необхідних 250. Після цього, згідно з законодавством, її повинен розглянути міський голова.

Нагадаємо, до редакції неодноразово зверталися батьки дошкільнят із проханням порушити це питання роботи дитячих садків, які закрили від початку воєнного стану в Україні. Причина — немає укриттів.

«Можливо, міська влада зацікавлена, щоб працювали лише приватні садочки?»