23 випадки захворювання на COVID-19 виявили вчора у Кременчуці

7 березня у Кременчуці зареєстрували 23 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
19 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 14 пацієнтів.
Одужали 12 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадаємо, на Полтавщині знову зросла кількість хворих на COVID-19 - минулого тижня виявили 472 випадків.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 9 від 2 березня 2023Читати номер