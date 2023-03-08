23 випадки захворювання на COVID-19 виявили вчора у Кременчуці

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7 березня у Кременчуці зареєстрували 23 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

12 жінок віком від 32 до 76 років;

10 чоловіків віком від 20 до 85 років;

1 дитина віком першого року життя.

19 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 4 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 14 пацієнтів.

Одужали 12 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 715;

одужало - 26 880;

померло - 739.

Нагадаємо, на Полтавщині знову зросла кількість хворих на COVID-19 - минулого тижня виявили 472 випадків.