Сьогодні Кременчуччина попрощалася з воїном Олександром Терленком

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 539

Сьогодні, 8 березня, у Горішніх Плавнях попрощалися з захисником України солдатом Олександром Терленком, який помер у військовому шпиталі.

Народився Олександр Олександрович Терленко 8 травня 1974 року в місті П’ятихатки Дніпропетровської області. У 1976 році родина переїхала до Горішніх Плавнів. Після закінчення 8 класів середньої школи №5, навчався в Комсомольському політехнічному технікумі. У 1992-1994 роках проходив строкову службу в лавах Збройних Сил України. З 1994 року працював на підприємствах FERREXPO: на Полтавському і Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах.

У 2014-2015 роках захищав Батьківщину на сході України. 24 лютого 2022 року з першого дня повномасштабної агресії був мобілізований на російсько-українську війну. 5 березня 2023 року гранатометник стрілецького батальйону солдат Збройних Сил України Олександр Терленко помер у Вінницькому військовому госпіталі від отриманих поранень у бою біля населеного пункту Красна Гора Донецької області.

Попрощалися з військовим на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно» Горішньоплавнівської міської територіальної громади.