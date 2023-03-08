«Я малюю світло»: у Кременчуцькій художній галереї відкрилася виставка Наталі Колеснікової

На виставці присвяченій пам'яті кременчуцької мисткині представлені живопис, графіка, малюнки, дизайнерські ескізи самої художниці, а також роботи її чоловіка, доньок та онуки
8 березня о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї на Коцюбинського, 4 відкрилася персональна виставка живопису, графіки та дизайнерських праць відомої кременчуцької мисткині Наталі Колеснікової «Я малюю світло».
За словами чоловіка художниці Олега Колеснікова, ця виставка - найкращий спосіб торкнутися мистецтва Наталі перед річницею від дня її смерті 19 травня 2022 року. Це добра можливість «поспілкуватися» з Наталею Колесніковою через її роботи.
На виставці зібрані близько 240 картин і сюжетів. Як власне роботи самої Наталі Колеснікової, а також картини, які намалювали за її ескізами рідні художниці: чоловік, дві дочки та маленька онука (усі намалювали по дві роботи).
Те, що Наталя Колеснікова була не просто художницею, а й промисловою дизайнеркою, допомагало їй зрозуміти, що і як саме вона може намалювати, розуміла технологію.
Наталя та Олег Колеснікови познайомилися в інституті, де молодий хлопець пропустив дівчину на екзамені, подружилися та створили художню родину, в якій вже третє покоління вміє тримати пензля. Разом прожили 47 років.
Наталя Володимирівна Колеснікова (Климова) народилася 1954 року в Кропивницькому. За чотири роки її сім'я переїхала до Кременчука.
Наталя Колеснікова мала кілька Свідоцтв на промислові зразки (корисні моделі), брала участь в багатьох дизайнерських і художніх виставок різного рівня - Міжнародних, Всесоюзних, республіканських, обласних, регіональних, міських.
Художні роботи знаходяться в приватних колекціях різних міст України та світу – Польщі, Болгарії, США, Канади, Росії.
Виставка триватиме до 2 квітня.
Графік роботи галереї:
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер