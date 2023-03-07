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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщині знову зросла кількість хворих на COVID-19: минулого тижня виявили 472 випадків

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2

 

У найбільшій групі ризику перебувають люди вікової групи від 60 років. Незмінно актуальними лишаються дотримання особистої гігієни, профілактичні заходи та вакцинація

З 27 лютого до 5 березня на Полтавщині зареєстрували 472 нові випадки захворювання на COVID-19. Одужали за минулий тиждень 320 осіб.

Про це під час апаратної наради в Полтавській обласній військовій адміністрації повідомив Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров'я ПОВА.

— Кількість захворілих збільшилася щодо попереднього тижня на 128 осіб, а ось тих, хто одужав, стало менше на 69 осіб, — наголосив Віктор Лисак.

За весь час пандемії на Полтавщині захворіли 221 746 осіб.

Для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 в області визначені 2 410 ліжок у 31 лікарняному закладі.

Відпрацьований механізм надання медичної допомоги хворим на COVID-19 переселенцям, які тимчасово проживають у гуртожитках, дитячих садках, школах, де є великий ризик розповсюдження вірусної інфекції. Передбачено виділення окремих приміщень для ізоляції хворих.

— Полтавщина знаходиться на плато, ситуація контрольована, хоча й потребує додаткової уваги задля зменшення кількості захворювань. Мова йде про профілактику, — зауважив Дмитро Лунін, Полтавської обласної військової адміністрації.

Оскільки щеплення від COVID-19 — це один із головних запобіжників поширення інфекції на території області, за словами Віктора Лисака, з початку епідемічного підйому на Полтавщині не припинялася робота з вакцинації серед населення області.

Минулого тижня 1 944 жителів Полтавщини вакцинувалися від COVID-19. В області працюють 124 пункти щеплення та 69 мобільних бригад.

За весь час проведення вакцинальної кампанії в Полтавській області зробили 1 499 258 протиковідних щеплень.

Раніше ми писали, що на Черкащині виявили «Кракен» — Omicron XBB.1.5 все ближче до Кременчука.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: COVID-19 коронавірус статистика вакцинація Апаратна нарада Полтавська ОВА
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