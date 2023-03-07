У Кременчуці можна безоплатно отримати нову спеціальність або ж вступити до «Армії відновлення»

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 513

Центри зайнятості окрім працевлаштування та виплати допомоги по безробіттю надають послуги по професійному навчанню, перепідготовці та підвищенню кваліфікації з метою підвищити конкурентоспроможність на ринку праці певних категорій громадян. Зокрема, з початку 2023 року такою послугою Кременчуцької філії Полтавського обласного центру зайнятості скористалося вже 9 осіб. Професійне навчання та перепідготовка проводиться за державний кошт, тобто повністю безоплатно для того, хто навчається.

Про це вчора на брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповіла консультант Кременчуцької філії Полтавського обласного Центру зайнятості населення Анна Слободянюк.

За її словами, для цього видається ваучер, який дає право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію, або підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця.

Вона зазначила, що ваучер на навчання видається центрами зайнятості особам, які відповідають певним вимогам.

Зокрема, право на одноразове отримання ваучера мають:

громадяни віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш ніж 15 років, які мають професійно-технічну або вищу освіту, до досягнення встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби);

особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції;

внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Вартість ваучера повністю покриває вартість навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму (станом на 01.01.2023 року - 26840 грн).

Таке навчання може проводитись лише тими закладами професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей для навчання за якими може бути виданий ваучер.

— У Кременчуці за рахунок ваучера готові навчати на кухаря в ПТУ №26. Ми також можемо направляти людей в інші заклади навчання, наприклад у медичний коледж, — пояснила Алла Слободянюк.

Вона також розповіла про суспільно-корисні роботи в рамках проєкт «Армія відновлення», які запровадили наприкінці минулого року. До робіт по відбудові країни залучаються особи, які перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні. Оплата таких робіт проводиться з фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття і не може бути нижчою за мінімальну зарплату (6700 грн).

У грудні минулого року до «Армії відновлення» долучили 52 безробітних, а з початку 2023 року на суспільно-корисні роботи працевлаштували 201 особу.

У Кременчуцькій філії Полтавського обласного центру зайнятості до працевлаштування безробітних у рамках цієї програми долучили комунальні підприємства й установи та деякі громадські формування, наближені до депутатів місткої ради. Це КП «Благоустрій Кременчука», КП «Кременчуцьке КАТП-1628», КП «Комфортний Дiм», КП «Муніципальна Варта», КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг», Територіальні центри соціального обслуговування Автозаводського та обслуговування Крюківського районів, Територіальний центр соціального Піщанської сільської ради, а також ГФ УК «Соколи Полтавщини» та ГО «Інша жінка».