У Кременчуці затримали чоловіка, якого шукала поліція сусідньої області

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Поліцейські помітили чоловіка через те, що той порушив комендантську годину

Вчора, 6 березня, у Кременчуці, на вулиці Театральній, під час патрулювання правоохоронці затримали чоловіка, який знаходиться у розшуку. Помітили чоловіка, який порушував комендантську годину. Про це повідомили у Патрульній поліції Кременчука.

Патрульні помітили чоловіка, який порушував комендантську годину. Під час встановлення особи виявилось, що 44-річний чоловік перебуває в активному розшуку Олександрійською поліцією в Кіровоградській області. Правопорушник переховався від органів досудового розслідування за ч.2 ст.185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального Кодексу України.

Патрульні доставили затриманого до відділу поліції та передали черговому для подальшого опитування особи слідчим.