На Кременчуччині на згарищі знайшли мертвого пенсіонера (доповнено)

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Вчора, 6 березня, у селі Кияшки Горішньоплавнівської громади, на вулиці Набережній загорівся металевий будівельний вагончик біля недобудованого житлового будинку. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Кременчука.

Пожежу ліквідували о 21.20. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення вагончика на площі 20 м кв., речі які знаходились у вжитку та дерев'яні меблі. На місці пожежі знайшли тіло 68-річного чоловіка.

Причину виникнення пожежі встановлюють.

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За інформацією Головного управління Національної поліції у Полтавській області, тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.