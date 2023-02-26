Кременчуцька міськрада виділила на облаштування укриття у Центрі реабілітації дітей 5 млн грн

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Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії, яка відбулася 24 лютого, затвердили рішення міськвиконкому про виділення коштів на капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Цей дитячий заклад знаходиться за адресою: проспект Свободи, 148.

Кошти у сумі 5 млн 246 тисяч грн виділені зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради.