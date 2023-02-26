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У Хоролі демонтували пам'ятник Третяку, який був причетний до збиття літака з 269 людьми

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 380 Коментарів: 1

 

Демонтажні роботи провели вранці 25 лютого

У Хоролі демонтували пам'ятник російському генералу Івану Третяку. Про це повідомляє Полтавський офіс Українського інституту національної пам'яті.

Іван Мусійович Третяк (1923–2007 роки) — член ЦК КПРС у 1976-1990 роках, заступник міністра оборони СРСР у 1986–1991 роках. У Полтавському офісі УІНП наголошують, що комуніст-сталініст-брєжнєвіст Третяк був серед тих, хто прагнув відкинути народи колишнього СРСР у морок сталінщини, репресій, голодоморів. Він підтримав ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) – спробу придушити визвольні рухи у колишніх республіках СРСР або, як зневажливо казали тоді у Кремлі, «парад суверенітетів»».

Малорос-колаборант Іван Третяк причетний до страхітливого злочину. 1 вересня 1983 року мирний пасажирський літак «Корейських авіаліній» (рейс KAL007) «Боїнг-747» прямував із Нью-Йорка до Сеула. Маршрут пролягав над Тихим океаном, огинаючи територію СРСР. Літак помилково відхилився від маршруту й трішечки залетів на радянську територію, оскільки екіпаж, за даними «чорних скриньок», неправильно налаштував автопілот. Російський радянський винищувач збив «Боїнг» – так через наказ кремлівських верховод, попередників путіна-стрєлкова-гіркіна трагічно загинуло 269 людей. Видатний президент США Рональд Рейган назвав трагедію «злочином проти людства, який ніколи не повинен бути забутим», «актом варварства і нелюдської жорстокості». У Сеулі, столиці Республіки Корея, відбулися багатотисячні протестні акції, під час яких спалювали прапори СРСР. На час сахалінського злочину малорос з Хоролу, кавалер чотирьох орденів Володимира Леніна Третяк був членом ЦК КПРС і командував військами Далекосхідного військового округу (1976–1984 роки).

Вежа молитви – меморіал на честь жертв рейсу KAL007 на мисі Соя в Японії, острів Хоккайдо
Вежа молитви – меморіал на честь жертв рейсу KAL007 на мисі Соя в Японії, острів Хоккайдо

Ветерани російсько-української війни періоду АТО/ООС, патріотична громадськість Хорольщини, всеукраїнська громадська ініціатива «Декомунізація. Україна» й Український інститут національної пам'яті (УІНП) постійно вимагали від мера Хорола Сергія Волошина виконати декомунізаційний закон та прибрати пам'ятник, відстоювали свою позицію у судах. Хорольська мерія шукала прогалини у законодавстві, надсилаючи на УІНП та ініціаторам демонтажу відписки, ігноруючи факти непричетності до вигнання нацистів з України та участь Третяка у окупації Радянським Союзом незалежних країн Балтії.

Демонтажні роботи провели вранці 25 лютого на виконання розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна №75 «Про демонтаж пам’ятника–погруддя герою Радянського Союзу, герою соціалістичної праці І.М.Третяку в місті Хорол Полтавської області».

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Автор: Катерина Турубара
Теги: декомунізація пам’ятник Хорол дерусифікація
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Коментарі: 1

393
Andron777:
Сьогодні, 19:13

Все правильно. Тільки виникає одне питання. Чого він до сих пір стояв? Чи мєсна "еліта" ждала повернення коммуняк? 


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