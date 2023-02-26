У понеділок розпочинається Великий піст: головна його мета та як правильно поститися

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Великий піст, який починається у понеділок, 27 лютого, триватиме до суботи, 15 квітня, і завершиться Великоднем. Він вважається головним та найсуворішим постом для християн. Це час на переосмислення своїх вчинків та подолання слабкостей. Тому тим, хто захоче поститися, доведеться обмежити себе у їжі. Адже обжерливість у християнстві вважається гріхом.

Великий піст — це найдовший піст у році, котрий був встановлений як нагадування про 40-денне перебування Ісуса Христа в пустелі, коли він утримувався від їжі. А також на честь останнього тижня його життя, котрий припадає на останній тиждень посту та зветься Страсною седмицею.

Перші сорок днів Великого посту звуться Чотиридесятниця. Субота перед Вербною неділею зветься Лазарева субота. Вербна неділя — вхід Господа в Єрусалим та останній Страсний тиждень, котрий триває 6 днів до свята Великодня.

Головна мета цього посту – очищення людською душі шляхом очищення організму, обмежень у насолодах та втіхах земного життя та позбавлення від всього негативного.

Обмеження під час посту

У першу чергу під час Великого посту заборонені гучні розмови, лайливі слова та різноманітні конфлікти й сварки. Не можна тримати зло на людей, ображатись, злитись і бажати комусь поганого. Звісно, окрім ворогів – російських окупантів, що прийшли на нашу землю і вбивають українців. Окупантів за людей можна не вважати.

Не можна заздрити та брехати. Потрібно допомагати людям, якщо вас про це попросять — старатись докласти зусиль і допомогти. Адже перш за все піст — це очищення духовне.

Варто також обмежитись у святкуваннях та вечірках і забути, хоча б на цей період, про свої шкідливі звички, такі як паління, алкоголь чи переїдання. Потрібно більше часу приділяти своєму внутрішньому стану та роздумам над тим, чи правильно ви живете і як можете зробити себе кращим. І вже потім, і разом з цим, дотримуватись заборон та обмежень у харчуванні.

Протягом усього Великого посту не можна їсти м’яса та усіх продуктів тваринного походження, таких як молоко, яйця та інше. Не можна також їсти риби і морепродуктів, у всі дні крім субот та неділь. Під обмеження потрапляють й солодощі, випічка та різноманітний фаст-фуд.

Що можна і треба їсти у Великий піст

Попри суворі обмеження щодо страв тваринного походження, смажених на олії та пряних страв, раціон повинен бути поживним, аби ви очистили свій організм, а не нашкодили йому.

Візьміть за основу свого харчування у цей час овочі та фрукти, але не смажте нічого, а їжте їх сирими, запеченими або зготованими на пару — це допоможе зберегти в стравах корисні речовини і зробити їх більш поживними для організму. Включіть у раціон моркву, буряк, капусту, картоплю, кукурудзу, горошок, а з фруктів — яблука, цитрусові та гранат. Готуйте страви без прянощів, мінімізуйте використання солі.

Також у час посту корисно готувати каші, але без масла та олії, а звичайні, на воді. Щоб зробити їх смак більш насиченим, додавайте у них моркву, гриби, цибулю, зелень і горіхи.

Навіть якщо дотримуватись правильного списку продуктів — все рівно не можна переїдати.

І не слід забувати: для тих, хто поститься, цей період має бути не просто обмеженням у їжі та очищенням організму, а також часом для очищення душі.

Перший та останній дні посту – найсуворіші, у ці дні радять повністю відмовитись від їжі. У решту днів посту є обмеження, але бувають і послаблення.



1 тиждень посту – з 27 лютого до 5 березня – присвячений тріумфу православ’я. У понеділок бажано повністю відмовитись від їжі. З вівторка до п’ятниці дозволені страви без термічної обробки. У вихідні дозволені гарячі страви з вершковим маслом та трохи вина.



2-6 тижні посту – тривають з 6 березня по 9 квітня. Другий тиждень присвячений Григорію Паламі, третій зветься Хрестопоклонним, четвертий присвячений преподобному Іоанну Ліствичнику, п’ятий – Марії Єгипетській, шостий – Входу Господньому до Єрусалиму. У понеділок, середу та п’ятницю на цих тижнях дозволені страви без термічної обробки. У вівторок і четвер – гаряча їжа без олії, у вихідні – з олією і можна випити трохи вина.



7 тиждень посту – з 10 по 15 квітня – називається Страсним тижнем. Дозволено лише страви без термічної обробки. 14 квітня, у Страсну п’ятницю, слід повністю відмовитися від їжі та пити лише воду. У суботу, 15 квітня, не можна пити вино, в решту субот Великого посту – можна.

Під час посту є кілька «рибних» днів, коли можна їсти будь-які морепродукти. Це 7 квітня – Благовіщення, 8 квітня – Лазарева субота та 9 квітня – Вербна неділя.

Народні прикмети та традиції

Перший день посту в Україні називають Жилавим понеділком. Тому що у цей день господині не готують нічого, окрім житніх коржиків до обіднього столу. Такі коржики називають жиляниками, від них і пішла назва першого дня.

Дівчата у перший день Великого посту варили кашу з маком і закопували її у землю. Адже вірили, що така давня традиція відвертає їх від нещастя.

Четвертий тиждень Великого посту називають Середохресним. У цей час господині випікають хрести з медом і маком. Також в Середохресний тиждень сіють капусту, помідори та мак, адже вірять, що посіяти їх у цей час — значить вберегти від морозів.

П’ятий тиждень Великого посту називається Похвальним. У суботу цього тижня не можна працювати, адже це свято похвали Пресвятої Богородиці.

Шоста субота Великого посту – Вербна, свято дітей. Юні дівчата у цей день ходили групами по домівках і співали пісень, що за мотивами своїми нагадували веснянки.