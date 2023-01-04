Коли українці святкуватимуть Великдень у 2023 році

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 488

Пасха цього року буде досить ранньою, що дає надію на ранню весну

Одне з найважливіших свят у християнській релігії — Воскресіння Христове — цього року припадає на 16 квітня.

Таку Пасху вважають досить ранньою, адже дата святкування Великодня щороку різниться і припадає на період від 4 квітня до 8 травня.

Дату святкування розраховують залежно від дня першого повного місяця після дня весняного рівнодення.

Підготовка до Великодня починається за сім тижнів з початком Великого посту. Це найдовший пост у християн і у 2023 році він триватиме з 27 лютого по 15 квітня.

Віряни західного обряду цього року святкують Воскресіння Христове на тиждень раніше — 9 квітня.

Зазвичай, рання Пасха приносить ранню весну. Для України в умовах війни та руйнування ворогом енергетичної інфраструктури рання весна — це добрий знак.