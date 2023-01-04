Коли українці святкуватимуть Великдень у 2023 році

Одне з найважливіших свят у християнській релігії — Воскресіння Христове — цього року припадає на 16 квітня.
Таку Пасху вважають досить ранньою, адже дата святкування Великодня щороку різниться і припадає на період від 4 квітня до 8 травня.
Дату святкування розраховують залежно від дня першого повного місяця після дня весняного рівнодення.
Підготовка до Великодня починається за сім тижнів з початком Великого посту. Це найдовший пост у християн і у 2023 році він триватиме з 27 лютого по 15 квітня.
Віряни західного обряду цього року святкують Воскресіння Христове на тиждень раніше — 9 квітня.
Зазвичай, рання Пасха приносить ранню весну. Для України в умовах війни та руйнування ворогом енергетичної інфраструктури рання весна — це добрий знак.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер