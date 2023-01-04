«Людина в біді»: у Кременчуці надають соціально-психологічну допомогу постраждалим від війни

У Кременчуці надають професійну соціально-психологічну допомогу дорослим і дітям, постраждалим від війни.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Отримати психологічну підтримку можна за номерами:
Звертатись за допомогою до кваліфікованих спеціалістів можуть як тимчасово переміщені особи, так і місцеві жителі.
Довідково: проєкт «Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні» реалізується спільно з Благодійним фондом «Посмішка ЮА» у партнерстві з чеською гуманітарною організацією «Людина в біді».
Фінансується програма Європейським Союзом.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер