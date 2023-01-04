«Людина в біді»: у Кременчуці надають соціально-психологічну допомогу постраждалим від війни

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 183

У Кременчуці надають професійну соціально-психологічну допомогу дорослим і дітям, постраждалим від війни.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Отримати психологічну підтримку можна за номерами:

067 147 95 38;

067 146 29 72;

067 147 28 04.

Звертатись за допомогою до кваліфікованих спеціалістів можуть як тимчасово переміщені особи, так і місцеві жителі.

Довідково: проєкт «Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні» реалізується спільно з Благодійним фондом «Посмішка ЮА» у партнерстві з чеською гуманітарною організацією «Людина в біді».

Фінансується програма Європейським Союзом.