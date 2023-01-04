Нардепів можуть позбавити зарплат і повноважень за бійки та використання російської мови

Верховній Раді пропонують ввести в роботі парламенту правила етичної поведінки народних депутатів та запровадити норми етичного кодексу. А за їх порушення обмежувати права народних обранців та позбавляти їх зарплат. Про це йдеться у законопроєкті №8327, який 22 депутати з різних парламентських фракцій внесли на розгляд Верховної Ради напередодні Нового року — 30-го грудня.
Документом пропонується поширити норми етичного кодексу депутата на поведінку народних обранців у публічному просторі та під час виконання ними повноважень народного депутата. Зокрема, під час публічних виступів, висловів у засобах масової інформації та інтернеті.
Запроваджуються такі принципи депутатської етики: доброчесність, гідність, відповідальність, відкритість до суспільства, лідерство, повага до права і Ради, інклюзивність, патріотизм та професіоналізм.
Також вводяться правила депутатської етики, серед яких заборона на:
Законопроєкт передбачає відповідальність за порушення норм депутатської етики. За перше порушення депутат отримає попередження від комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи, за друге — від Головуючого на засіданні Ради.
За третє порушення протягом року депутат буде зобов’язаний прослухати навчальний курс з дотримання норм депутатської етики, на час якого нардепа позбавлять права брати участь у пленарних засіданнях, засіданнях комітетів, тимчасових спеціальних або слідчих комісій.
А зарплати та депутатських виплат нардепів-порушників можуть позбавити строком на два місяці.
Серед авторів законопроєкту: перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, депутатка від фракції «Слуга народу» Вікторія Подгорна, голова комітету з інформполітики Микита Потураєв, голова комітету з міжнародної політики Олександр Мережко, голова депутатської групи «За майбутнє» Тарас Батенко, депутатка від фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина, депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер