Міськвиконком придбає вантажівку ГАЗ для територіальної оборони Кременчука

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 287 Коментарів: 1

На позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 24 лютого, депутати затвердили рішення міськвиконкому, яким виділені кошти на придбання автомобіля марки ГАЗ для «вантажних перевезень».

Із стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади для придбання вантажівки витратять понад 600 тисяч грн. Кошти виділяються за статтею «Заходи та роботи з територіальної оборони» на звернення адміністративно-господарчого відділу міськвиконкому.