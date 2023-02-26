У багатоповерхівці на проспекті Свободи стався вибух газу

Вчора, 21:35 Переглядів: 815

На місці події працювали надзвичайники, слідчо-оперативна група та медики

Ввечері 26 лютого у багатоповерхівці на проспекті Свободи, 16 стався вибух побутового газу без подальшого горіння. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління поліції.

За медичною допомогою ніхто з мешканців будинку не звертався, але вибух досить сильно пошкодив квартиру, повилітали і вікна у під'їзді.

На місці події працювали надзвичайники, слідчо-оперативна група та медики. Поліцейські дають юридичну оцінку даній події. Подробиці будуть згодом.