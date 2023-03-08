11 березня у Кременчуці відбудеться благодійний концерт «Рок-Війна»

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Гратимуть місцевий гурт P.I.O.R. і гості з Дніпра C4

11 березня о 18:00 у Rocker Сoncert Pub відбудеться благодійний концерт «Рок-Війна». Виступлять кременчужани P.I.O.R. і дніпряни C4.

Під час концерту відбудеться благодійний аукціон.

Кошти зібрані на заході підуть на підтримку Сил оборони України.

- Продовжуємо підтримувати ЗСУ та впевнено вірити в нашу перемогу Буде швидко, гучно та драйвово! - зазначили організатори.

Адреса: вул. Вадима Пугачова 14Б

Вхід: 150 грн

Додаткова інформація:

097 086 9072

events@rockerconcertpub.com

*У разі відключення світла генератор і звичайно Акустика, а якщо повітряна тривога, то поруч є бомбосховище.