11 березня у Кременчуці відбудеться благодійний концерт «Рок-Війна»

11 березня о 18:00 у Rocker Сoncert Pub відбудеться благодійний концерт «Рок-Війна». Виступлять кременчужани P.I.O.R. і дніпряни C4.
Під час концерту відбудеться благодійний аукціон.
Кошти зібрані на заході підуть на підтримку Сил оборони України.
Адреса: вул. Вадима Пугачова 14Б
Вхід: 150 грн
Додаткова інформація:
*У разі відключення світла генератор і звичайно Акустика, а якщо повітряна тривога, то поруч є бомбосховище.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер