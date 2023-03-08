Ціни на квіти: скільки коштує ніжний подарунок на 8 Березня

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 563 Коментарів: 1

8 Березня – найжіночніший день року. Сьогодні, з самого ранку кожен чоловік вітає свою кохану жінку зі святом та традиційно дарує квіти. Тож «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста, побачив асортимент квітів, черги із чоловіків до магазинів та дізнався ціни на квіти.

Асортимент квітів на ринку вражає, але ціни вражають не менше. Так квітка тюльпана коштує від 40 до 50 гривень. Букет з трьох тюльпанів коштуватиме 150 гривень. А більш-менш пишний букет обійдеться у 450 гривень.

Ціна за троянду сягає від 70 гривень. А букет із трьох троянд коштуватиме мінімум 210 гривень.

Гілочка мімози коштує від 30 до 120 грн. Все залежить від розміру.

Також, асортимент звичайних квітів розбавляють букетики у паперових торбинках. Ціна такого букета від 300 гривень.

А ось гарні котики коштують всього лише 15 гривень за букетик із кількох гілочок.

До речі для тих хто не любить зрізані квіти, є квітки в горщиках. Ціна такого задоволення починається від 120 грн.

Отже, які квіти купувати та на яку суму вирішувати тільки вам. А ми вам бажаємо гарного свята та приємних емоцій.







