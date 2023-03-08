В укритті ЦНАПу на Покровській встановили платіжний POS-термінал

Від сьогодні, 8 березня, у підвальному приміщенні (в укритті) ЦНАПу на Покровській, 14 доступний платіжний POS-термінал для оплати вартості послуг безпосередньо на прийомі за столом адміністратора.
Таким чином, під час повітряної тривоги ЦНАП може прийняти заявки на всі послуги, окрім тих, які потребують вартісного обладнання для зняття біометричних даних.
Для зручності перебування замовників послуг в укритті передбачено санітарну кімнату, стільці, воду, вільний Wi-Fi.
Збір пропозицій щодо покращення роботи ЦНАП триватиме до 31 березня включно. Свої побажання та зауваження можна залишити, заповнивши анкету за посиланням.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер