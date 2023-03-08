В укритті ЦНАПу на Покровській встановили платіжний POS-термінал

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 171

Тепер не треба виходити з укриття, щоб оплатити послуги

Від сьогодні, 8 березня, у підвальному приміщенні (в укритті) ЦНАПу на Покровській, 14 доступний платіжний POS-термінал для оплати вартості послуг безпосередньо на прийомі за столом адміністратора.

Таким чином, під час повітряної тривоги ЦНАП може прийняти заявки на всі послуги, окрім тих, які потребують вартісного обладнання для зняття біометричних даних.

Для зручності перебування замовників послуг в укритті передбачено санітарну кімнату, стільці, воду, вільний Wi-Fi.

— Ми попередньо проаналізували ваші пропозиції щодо покращення роботи ЦНАП в умовах воєнного стану й уже готові прозвітувати про перші кроки, які зроблені для їх реалізації, — розповіли у Центрі надання адміністративних послуг.

Збір пропозицій щодо покращення роботи ЦНАП триватиме до 31 березня включно. Свої побажання та зауваження можна залишити, заповнивши анкету за посиланням.