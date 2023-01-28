Скільки планують витратити коштів на заходи для дітей Кременчука у 2023 році

Сьогодні, 19:09 Переглядів: 158

2023 рік на Полтавщині оголосили роком дитини. Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявила заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова, депутатка Полтавської обласної ради.

Вона повідомила, що один з пріоритетів — медицина. Планується розширювати мережу закладів охорони здоров’я, які мають акредитацію «Клініка, дружня до дитини». Працюватимуть також над тим, щоб усі без винятку діти двічі на рік проходили обов’язковий профілактичний медичний огляд.

Також у планах – збільшення кількості інклюзивних дитячих майданчиків зі спеціальними гойдалками для діток з інвалідністю та проведення циклу занять з мінної безпеки.

Крім того, на міську цільову програму «Діти Кременчука» у 2023 році планують витратити 2 204 138 грн. На що саме підуть ці кошти, читайте далі у матеріалі ТЪ. Здебільшого це гроші на проведення різних конкурсів та на вітання зі святами. Нагадаємо, що ці витрати – заплановані, а фактично фінансування на програму будуть розподіляти у межах бюджетних асигнувань.

Департамент у справах сімей та дітей:

проведення загальноміських творчих конкурсів з різної тематики для дітей та підлітків – 80 025 грн (охоплення – 1900 учасників);

проведення міського конкурсу «Лідер Кременчука» – 42 700 грн (орієнтовна кількість учасників – 100 людей);

привітання дітей до новорічних та різдвяних свят – 602 тисяч грн (охоплення – понад 6000 дітей, серед яких з прийомних сімей та дітей з сімей загиблих в АТО – 70);

міська благодійна акція «Лелеченята» до Дня знань та свята останнього дзвоника – 15 200 грн (охоплення – 8-10 дітей пільгових категорій);

заходи до Дня матері, Дня батька та Дня сім’ї – 33 тисячі грн (орієнтовна кількість учасників – 1000);

заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Героїв Небесної Сотні – 4 тисячі грн (орієнтовна кількість учасників – 1000 дітей);

заходи до Міжнародного дня захисту дітей – 185 900 грн (охоплення – 3000 дітей, з прийомних сімей та дітей з сімей загиблих в АТО – 70 дітей);

заходи з нагоди відзначення Великодніх свят – 40 тисяч грн (охоплення: дітей – 70, сімей загиблих військовослужбовців – 35);

загальноміський конкурс вишиванок «Вишиваний Кременчук» – 16 тисяч грн (кількість номінацій – 9, орієнтовна кількість учасників конкурсу – 100);

участь дітей Кременчуцької громади у культурно-ознайомлювальних програмах, фестивалях, конкурсах, змаганнях тощо до інших міст на території України та за межами України – 300 тисяч грн (охоплення – близько 50 дітей);

програма «Творча майстерня для дітей з числа внутрішньопереміщених осіб» – 34 100 грн (не менше 20 майстер-класів для 200 дітей-переселенців);

робота із дітьми у соціальних закладах міста – 24 300 грн (планується не менше 12 майстер-класів та тренінгів для 300 людей);

програма «Школа юного лідера» – 22 600 грн (навчання пройдуть 40 учасників).

Служба у справах дітей Автозаводської районної адміністрації:

заходи до Міжнародного дня захисту дітей – 18 650 грн (охоплення заходами дітей – 70, сімей – 500);

проведення заходів до Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят – 19 320 грн (охоплення – 130 дітей);

інформаційно-просвітницькі заходи щодо відповідального батьківства – 3 630 грн (охоплення – 250 дітей).

Служба у справах дітей Крюківської районної адміністрації:

заходи до Міжнародного дня захисту дітей – 19 400 грн (охоплення заходами дітей – 80);

проведення заходів до Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят – 14 500 грн (охоплення заходами дітей – 80);

інформаційно-просвітницькі заходи щодо відповідального батьківства – 4 500 грн (охоплених заходами сімей – 250).

Кременчуцький міський центр соціальних служб:

організація та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин, шляхом ведення випадку – 120 594 грн;

організація та здійснення соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу) – 46 875 грн;

організація надання соціальної послуги профілактики особам, сім’ям, групам осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сім’ям, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування, патронатним сім’ям – 295 949 грн;

організація роботи з інформування населення щодо соціальних послуг – 243 195 грн.

Департамент освіти:

міський фестиваль-конкурс учнівських команд КВК – 4 тисячі грн (охоплення – 100 дітей);

міський фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я» – 4 тисячі грн (охоплення – 300 дітей);

міський фестиваль-конкурс театральних дитячих колективів – 4 тисячі грн (охоплення – 150 дітей);

міський огляд-конкурс художньої самодіяльності серед учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти «Зірковий небосхил Кременчука» – 5 тисяч грн (охоплення – 400 дітей);

асамблея юних дипломатів – 200 грн (охоплення – 120 дітей);

конкурс на кращий центр дитячої дипломатії – 500 грн (охоплення – 120 дітей).

Нижче ви бачите зведену таблицю, з якої можна дізнатися, що найбільше коштів, закладених у цю програму, у 2023 році освоїть департамент у справах сімей та дітей – аж 1 399 825 грн.

Також бачимо і те, що, порівняно з 2022 роком, цьогоріч на реалізацію міської цільової програми «Діти Кременчука» планують витратити на 585 963 грн більше (у 2022 році сума становила 1 618 175 грн).

Нагадаємо, що 75 діток загиблих захисників України з Кременчука отримали солодкі подарунки.