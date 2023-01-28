Ще кілька перехресть Кременчука освітлюватимуться вночі

Також встановили систему безперебійного живлення світлофора на перехресті проспекту Свободи та вулиці Вадима Пугачова
Щоб не виникали аварійні ситуації на дорогах, КП «Міськсвітло» виконує електромонтажні роботи на вулицях Кременчука з відновлення освітлення, яке б працювало у темний час доби на пішохідних переходах та перехрестях з високою інтенсивністю руху.
За даними мерії, цього тижня такі роботи провели на перехрестях:
Працівники комунального підприємства також встановили систему безперебійного живлення світлофора на перехресті проспекту Свободи та вулиці Вадима Пугачова.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер