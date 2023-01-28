Ще кілька перехресть Кременчука освітлюватимуться вночі

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Також встановили систему безперебійного живлення світлофора на перехресті проспекту Свободи та вулиці Вадима Пугачова

Щоб не виникали аварійні ситуації на дорогах, КП «Міськсвітло» виконує електромонтажні роботи на вулицях Кременчука з відновлення освітлення, яке б працювало у темний час доби на пішохідних переходах та перехрестях з високою інтенсивністю руху.

За даними мерії, цього тижня такі роботи провели на перехрестях:

проспекту Свободи та вул. Героїв Маріуполя,

вул. Троїцької та Лікаря Богаєвського,

вул. Соборної та Лейтенанта Покладова,

вул. Соборної та Небесної Сотні,

вул. Соборної та бульвару Українського Відродження,

на перехресті Соборної та Покровської.

Працівники комунального підприємства також встановили систему безперебійного живлення світлофора на перехресті проспекту Свободи та вулиці Вадима Пугачова.