На деяких перехрестях Кременчука з'явилося вуличне освітлення: на яких саме

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 179

На деяких перехрестях Кременчука з'явилося вуличне освітлення. Про це повідомляє мерія міста.

Вимкнення вуличного освітлення в Кременчуці могло призвести до зростання небезпеки на шляхах міста. Щоб зменшити аварійні ситуації на складних перехрестях та магістралях, комунальники проклали нові лінії електромереж, які живлять тільки необхідні ділянки дороги – пішохідні переходи в таких мікрорайонах:

Молодіжний (біля зупинок: проспект Лесі Українки, вулиця Героїв України, вулиця Керченська, вулиця Козацька, проспект Полтавський);

нагірна частина (біля зупинок: вулиця Вадима Пугачова, вулиця Гвардійська, меморіал «Вічно живим», Водоканал, автопарк, Новоіванівка, Міський сад та на перехресті проспекту Свободи з вулицею Єднання України);

центр (біля зупинок Центральний ринок, «Спартак», залізничний вокзал).

На цих ділянках встановили енергозберігаючі ліхтарі, які освітлюють небезпечні ділянки дороги в той час, коли вуличне освітленні відсутнє. Вони працюють від загальноміської мережі, тому вимикаються при відключенні світла у цьому мікрорайоні.

Також для покращення безпеки на дорогах працівники КП «Міськсвітло» освітили пішохідні знаки по вулиці Київській в районі магазину «АТБ» та на проспекті Свободи біля скверу імені Пономаренка.