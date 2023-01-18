На деяких перехрестях Кременчука з'явилося вуличне освітлення: на яких саме

На деяких перехрестях Кременчука з'явилося вуличне освітлення. Про це повідомляє мерія міста.
Вимкнення вуличного освітлення в Кременчуці могло призвести до зростання небезпеки на шляхах міста. Щоб зменшити аварійні ситуації на складних перехрестях та магістралях, комунальники проклали нові лінії електромереж, які живлять тільки необхідні ділянки дороги – пішохідні переходи в таких мікрорайонах:
На цих ділянках встановили енергозберігаючі ліхтарі, які освітлюють небезпечні ділянки дороги в той час, коли вуличне освітленні відсутнє. Вони працюють від загальноміської мережі, тому вимикаються при відключенні світла у цьому мікрорайоні.
Також для покращення безпеки на дорогах працівники КП «Міськсвітло» освітили пішохідні знаки по вулиці Київській в районі магазину «АТБ» та на проспекті Свободи біля скверу імені Пономаренка.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер