Суботній потоп у квартирах: що робити кременчужанам

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 572

Щонайменше 25 квартир кременчужан постраждало внаслідок поривів труб опалення 14 січня. У людей — зіпсовані меблі, техніка, підлоги та стелі. Гідравлічний удар, якого намагалися уникнути, по суті стався. Хто винен у ситуації? Хто відшкодовуватиме збитки?

14 січня під час масштабної повітряної тривоги у частини кременчужан зникло опалення. Так, близько 14.00 у тепломережі Кременчука спеціально знизили тиск до мінімуму під час масштабної повітряної тривоги, аби у разі прильоту не сталося гідравлічного удару. Подачу тепла згодом відновили, але у кількох будинках у центрі міста — будинок 25/9 по вул. Шевченка та по Університетській (колишня Першотравнева), 39 та Лікаря Богаєвського, 15/50 сталися справжні потопи. Відомо про щонайменше 25 квартир, які затопило.

— Я почула, як ллється вода у під'їзді, сусіди повиходили з ганчірками, відрами. Гаряча вода текла з горища до першого поверху. На вулиці була просто річка з гарячої води, — розповіла Кременчуцькому Телеграфу мешканка будинку на Шевченка Олена. — Сусіди потелефонували в аварійну службу керуючої компанії Будсервіс. Вони їхали дуже довго, понад годину. А вода текла й текла. Найстрашніше було, що вода потрапила до щитових. Ми дуже злякалися, що може статися замикання.

Ще гірша ситуація трапилася у будинку 39 по вул. Університетській. Там також затопило три поверхи, оскільки аварійна служба їхала більше ніж годину, а напір був досить сильний. У кременчужанки Наталії вода текла прямо по стелях у кімнаті. На щастя, вони були вдома, одразу почали вичерпувати воду. Повідставали шпалери, повністю змок диван, покриття на підлозі, шафи.

— У квартирі такий запах та сирість, що я вимушена переселитись до доньки, — розповідає нам Наталя Іванівна, мешканка цього будинку.

А от в Оксани, вимушеної переселенки з Київщини, збитки значно більші. Її в той час вдома не було.

— Коли прийшла — ледве двері відчинила. Вони дерев'яні, тож розбухли. Тепер двері взагалі не закриваються. Стіни мокрі, ламінат роздувся, ноутбук весь у воді стояв, — каже Оксана. — Та що там казати, якщо вода по кісточки стояла.

Також минулої суботи стався і потоп у кременчужанки Тетяни, яка мешкає по Лікаря Богаєвського, 15/50. Вона розповіла нам, що її збитки після таких знижень тиску обійшлися її бюджету у більш ніж 7 тисяч гривень, адже довелося замінювати батарею та труби.

Хто ж винен у ситуації, що склалася? Що робити мешканцям? Та чи є механізм відшкодування збитків у подібних ситуаціях.

Хто винен у ситуації та хто покриватиме збитки

За коментарями «ТелеграфЪ» звернувся до керуючої компанії «Будсервіс» та теплопостачальної компанії «Полтаватеплоенерго».

На наш запит у «Будсервісі» повідомили, що до керуючої компанії надійшли аварійні заявки на пориви трубопроводів центрального опалення від мешканців 7 будинків, які знаходяться в її управлінні (вул. Шевченка 15, Шевченка 25/9, Соборна 32/29, Соборна 9/16, Мазепи 50, Театральна 28, Софіївська 75).

Зазначають, що до ліквідації аварії були залучені усі аварійно-ремонтні бригади, в тому числі й на правому березі.

«Зазначимо, що в цей час була масштабна повітряна тривога по всій Україні, тому поліція не пропускала аварійні машини компанії з правого берега. Співробітники компанії діяли швидко та оперативно. Щойно бригада звільнялась, то терміново виїжджала на іншу адресу, намагаючись дотримуватися регламенту виїзду (до двох годин). Керуюча компанія не несе відповідальність за параметри тиску та температури теплоносія, які подаються до будинку. Компанія лише забезпечує технічну можливість передачі тепла кінцевому споживачу всередині будинку. Тому питання щодо відшкодування збитків через дані пориви не належить до компетенції компанії, мешканцям слід звертатися до теплопостачальних організацій», — акцентували в компанії.

В КП «Полтаватеплоенерго», яка нині є постачальником тепла на лівобережжя Кременчука, також вини своєї не вбачають. Кажуть, труби — на балансі місцевого КП «Теплоенерго» — тож це питання — не до них.

«14.01.23 за командою начальника зміни Кременчуцької ТЕЦ, на вимогу диспетчера північної енергосистеми, з метою підготовки до повного знеструмлення регіону під час загрози ракетного удару, зменшено тиск в тепловій мережі до 6 кг/см2, зупинені перекачувальні насосні станції #1, 2, 3, 4. Після зупинки насосних через зменшення перепадів в деяких споживачів зникло опалення, при цьому тиск в тепломережі не перевищував межі встановлені режимною картою», — відповіли в компанії на наш запит.

Гідравлічний удар, якого намагалися уникнути, — по суті стався. Про це кажуть експерти. На це вплинув ряд чинників. У тому числі — застарілі мережі, застарілі труби в будинках та квартирах. Тож «крайнього» знайти буде важко, і, скоріш за все, люди залишаться сам на сам зі своїми проблемами.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, упевнений, що по суті теплопостачальник не надав якісної послуги споживачам. Проте є і й інший аспект: у будинках явно застарілі труби, а вони є спільною власністю співмешканців будинку.

— Перш за все та обов'язково я раджу людям зафіксувати наслідки — скласти акт пошкоджень внаслідок пориву, — говорить Олег Попенко. — Для цього потрібно запросити представника керуючої компанії, сусідів, в ідеалі — представника Держпродспоживслужби. Та скласти документ, що зафіксує пошкодження. Однак довести споживачу через суд, хто саме винен у ситуації, що склалася — керуюча компанія, постачальник тепла або ж застарілі труби — буде дуже складно.