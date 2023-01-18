Суботній потоп у квартирах: що робити кременчужанам

Щонайменше 25 квартир кременчужан постраждало внаслідок поривів труб опалення 14 січня. У людей — зіпсовані меблі, техніка, підлоги та стелі. Гідравлічний удар, якого намагалися уникнути, по суті стався. Хто винен у ситуації? Хто відшкодовуватиме збитки?
14 січня під час масштабної повітряної тривоги у частини кременчужан зникло опалення. Так, близько 14.00 у тепломережі Кременчука спеціально знизили тиск до мінімуму під час масштабної повітряної тривоги, аби у разі прильоту не сталося гідравлічного удару. Подачу тепла згодом відновили, але у кількох будинках у центрі міста — будинок 25/9 по вул. Шевченка та по Університетській (колишня Першотравнева), 39 та Лікаря Богаєвського, 15/50 сталися справжні потопи. Відомо про щонайменше 25 квартир, які затопило.
Ще гірша ситуація трапилася у будинку 39 по вул. Університетській. Там також затопило три поверхи, оскільки аварійна служба їхала більше ніж годину, а напір був досить сильний. У кременчужанки Наталії вода текла прямо по стелях у кімнаті. На щастя, вони були вдома, одразу почали вичерпувати воду. Повідставали шпалери, повністю змок диван, покриття на підлозі, шафи.
А от в Оксани, вимушеної переселенки з Київщини, збитки значно більші. Її в той час вдома не було.
Також минулої суботи стався і потоп у кременчужанки Тетяни, яка мешкає по Лікаря Богаєвського, 15/50. Вона розповіла нам, що її збитки після таких знижень тиску обійшлися її бюджету у більш ніж 7 тисяч гривень, адже довелося замінювати батарею та труби.
Хто ж винен у ситуації, що склалася? Що робити мешканцям? Та чи є механізм відшкодування збитків у подібних ситуаціях.
За коментарями «ТелеграфЪ» звернувся до керуючої компанії «Будсервіс» та теплопостачальної компанії «Полтаватеплоенерго».
На наш запит у «Будсервісі» повідомили, що до керуючої компанії надійшли аварійні заявки на пориви трубопроводів центрального опалення від мешканців 7 будинків, які знаходяться в її управлінні (вул. Шевченка 15, Шевченка 25/9, Соборна 32/29, Соборна 9/16, Мазепи 50, Театральна 28, Софіївська 75).
Зазначають, що до ліквідації аварії були залучені усі аварійно-ремонтні бригади, в тому числі й на правому березі.
«Зазначимо, що в цей час була масштабна повітряна тривога по всій Україні, тому поліція не пропускала аварійні машини компанії з правого берега. Співробітники компанії діяли швидко та оперативно. Щойно бригада звільнялась, то терміново виїжджала на іншу адресу, намагаючись дотримуватися регламенту виїзду (до двох годин).
Керуюча компанія не несе відповідальність за параметри тиску та температури теплоносія, які подаються до будинку. Компанія лише забезпечує технічну можливість передачі тепла кінцевому споживачу всередині будинку. Тому питання щодо відшкодування збитків через дані пориви не належить до компетенції компанії, мешканцям слід звертатися до теплопостачальних організацій», — акцентували в компанії.
В КП «Полтаватеплоенерго», яка нині є постачальником тепла на лівобережжя Кременчука, також вини своєї не вбачають. Кажуть, труби — на балансі місцевого КП «Теплоенерго» — тож це питання — не до них.
Гідравлічний удар, якого намагалися уникнути, — по суті стався. Про це кажуть експерти. На це вплинув ряд чинників. У тому числі — застарілі мережі, застарілі труби в будинках та квартирах. Тож «крайнього» знайти буде важко, і, скоріш за все, люди залишаться сам на сам зі своїми проблемами.
Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, упевнений, що по суті теплопостачальник не надав якісної послуги споживачам. Проте є і й інший аспект: у будинках явно застарілі труби, а вони є спільною власністю співмешканців будинку.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер