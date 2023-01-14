У місті знизили параметри теплоносія до мінімуму під час повітряної тривоги
У другій половині дня 14 січня кременчужани у соціальних мережах почали скаржитися на пориви систем опалення у центрі Кременчука. Разом з тим, у деяких районах нашого міста стали холодними батареї.
ТЪ намагався зв'язатися з аварійними службами керуючих компаній, щоб дізнатися про ситуацію у місті. У диспетчерській «Житлорембудсервісу» нам відповіли, що поривів сьогодні зафіксовано не більше, ніж в інші дні, у ЖЕП «Перспектива» повідомили, що кременчужани туди не зверталися з такою проблемою. В аварійній «Будсервіса» з нами взагалі не захотіли спілкуватися і кинули слухавку.
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«Телеграфу» вдалося додзвонитися до служби допомоги мера кременчужанам і взяти коментар. Як з'ясувалося, близько 14.00 у тепломережі Кременчука спеціально знизили параметри теплоносія, зокрема тиск, до мінімуму під час повітряної тривоги. Це зробили для того, аби у випадку прильотів не сталося гідравлічного удару у мережі міста. Нині, після відбою, теплоносій подаватимуть у звийному режимі, тож скоро батареї кременчужан знову стануть теплими.
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Близько 20.00 керуюча компанія «Будсервіс» надала роз'яснення, що у зв'язку з переходом теплових організацій на автономний режим енергопостачання стався стрибок тиску в системах центрального опалення по всьому місту.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер