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Кременчужани скаржаться на пориви мереж опалення та холодні батареї: чому так сталося (додано)

Сьогодні, 17:52 Переглядів: 1 171

 

У місті знизили параметри теплоносія до мінімуму під час повітряної тривоги

У другій половині дня 14 січня кременчужани у соціальних мережах почали скаржитися на пориви систем опалення у центрі Кременчука. Разом з тим, у деяких районах нашого міста стали холодними батареї.

ТЪ намагався зв'язатися з аварійними службами керуючих компаній, щоб дізнатися про ситуацію у місті. У диспетчерській «Житлорембудсервісу» нам відповіли, що поривів сьогодні зафіксовано не більше, ніж в інші дні, у ЖЕП «Перспектива» повідомили, що кременчужани туди не зверталися з такою проблемою. В аварійній «Будсервіса» з нами взагалі не захотіли спілкуватися і кинули слухавку.

Додано:

«Телеграфу» вдалося додзвонитися до служби допомоги мера кременчужанам і взяти коментар. Як з'ясувалося, близько 14.00 у тепломережі Кременчука спеціально знизили параметри теплоносія, зокрема тиск, до мінімуму під час повітряної тривоги. Це зробили для того, аби у випадку прильотів не сталося гідравлічного удару у мережі міста. Нині, після відбою, теплоносій подаватимуть у звийному режимі, тож скоро батареї кременчужан знову стануть теплими.

Додано:

Близько 20.00 керуюча компанія «Будсервіс» надала роз'яснення, що у зв'язку з переходом теплових організацій на автономний режим енергопостачання стався стрибок тиску в системах центрального опалення по всьому місту.

Наразі багато звернень з приводу поривів, наша аварійна служба працює, досі тривають ремонтні роботи. Якщо у вас стався порив, зверніться, будь ласка, на нашу гарячу лінію за телефоном: +38 (067) 341 41 41, – йдеться у повідомленні пресслужби.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: батареї опалення порив

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