14 січня у Дніпрі рашисти поцілили ракетою у багатоповерховий будинок – фактично зруйнували цілий під'їзд.
За даними голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка, вже відомо про десятьох поранених. Двоє з них – діти. Троє постраждалих у важкому стані. Усі зараз у лікарні.
Разом з тим, Офіс Президента повідомляє, що з-під завалів будинку вже врятували 15 людей. Кількість загиблих та травмованих уточнюється. Триває гасіння пожежі та рятівна операція.
Додано:
Міський голова Дніпра Борис Філатов сповістив, що увесь район поблизу будинку відключили від електроенергії та систем життєдіяльності.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер