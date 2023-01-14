У Дніпрі росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку: 10 людей поранено, серед яких діти (додано)

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14 січня у Дніпрі рашисти поцілили ракетою у багатоповерховий будинок – фактично зруйнували цілий під'їзд.

За даними голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка, вже відомо про десятьох поранених. Двоє з них – діти. Троє постраждалих у важкому стані. Усі зараз у лікарні.

Разом з тим, Офіс Президента повідомляє, що з-під завалів будинку вже врятували 15 людей. Кількість загиблих та травмованих уточнюється. Триває гасіння пожежі та рятівна операція.

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Міський голова Дніпра Борис Філатов сповістив, що увесь район поблизу будинку відключили від електроенергії та систем життєдіяльності.