«Намагаємося знайти заміну Матусевичу в Західній Європі», – головний тренер ХК «Кременчук» Савицький

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 152

«Кременчук», який перед стартом 31-го національного чемпіонату вважався головним фаворитом турніру, завершив першу частину турніру на другому місці, з відставанням від київського «Сокола» на одне очко

Хокейний клуб «Кременчук», який перед стартом 31-го національного чемпіонату вважався головним фаворитом турніру, завершив першу частину турніру на другому місці, з відставанням від київського «Сокола» на одне очко. При цьому в киян колектив з Полтавщини виграв усі три матчі. Як оцінює цей відрізок наставник «Кременчука» Олександр Савицький? Читайте в інтерв’ю пресслужби Федерації хокею України.

- Олександре Валерійовичу, на яку оцінку заслуговує «Кременчук» у першій частині чемпіонату України?

– Задоволений тим, як хлопці працюють і грають. Єдина вада – в окремих матчах нам бракувало кінцівок. Але загалом дії команди мене влаштовують.

– Згадаєте найдосконаліший матч поточного чемпіонату?

– Усі матчі між лідерами чемпіонату були емоційними і цікавими. Так, у «Сокола» ми виграли всі три поєдинки, «Дніпру» два матчі з трьох програли. Але в кожному з цих матчів наша команда діяла непогано. Думаю, то були корисні зустрічі як для нас, так і для наших суперників. У програних матчах нам забракло зовсім небагато. Мене задовольняє, що хлопці повністю віддавалися грі. Ми діяли з іскоркою.

– Хто із хокеїстів запам’ятався, хто розчарував?

– У принципі, в нас уся команда рівна. У різних матчах проявити себе змогли усі хокеїсти. Звісно, виділяється перша трійка Лялька – Крівошапкін – Сеник. Але це не дивно, вони досвідчені гравці.

– Хто із суперників сподобався і чому?

– «Сокіл», «Дніпро» і «Легіон» усі матчі проти нас проводили на максимумі. Нам не було легко в жодному з тих поєдинків. Це достойні суперники. Та й загалом цей чемпіонат доволі рівний. Не думаю, що якась із команд явно виділяється.

– Хто з гравців вашої команди досяг найбільшого прогресу?

– Не треба виділяти когось персонально. Вважаю, що в нас у тонусі вся команда. Хокеїсти виконують ті завдання, які я їм даю. У нас є досвідчені хокеїсти, які ніколи не опускаються нижче певного рівня. Молоді за ними тягнуться, віддаються на льоду сповна. Звичайно, для тих гравців, для яких це перший сезон на професійному рівні, це великий крок уперед. Мене тішить, що жодного хокеїста не треба змушувати грати і тренуватися. Молодь розуміє, який унікальний шанс отримала і не хоче його втрачати.

– Які найбільші плюси-мінуси ви б відзначили у чемпіонаті?

– Головний позитив саме в тому й полягає, що чимало молодих хокеїстів отримали нагоду в зовсім юному віці проявити себе серед дорослих. Впродовж року хлопці мають змогу як закріпитися в командах, так і додати в суперництві з досвідченими хокеїстами в усіх ігрових аспектах. А негативу, про який варто було б говорити, взагалі не бачу.

– За якою програмою працюєте в цю паузу? Які завдання ставите перед командою на зимово-весняну частину чемпіонату?

– З новорічної відпустки ми вийшли 11 січня. Тренуємося раз на день. Льодові тренування поєднуємо з атлетизмом. Приділяємо увагу як поліпшенню індивідуальних рис хокеїстів, так і командних дій. Звичний робочий процес.

Щодо завдань, то для нас вони в останні сезони незмінні – боротьба за чемпіонство. На жаль, у матчі за збірну України важку травму (перелом гомілки – авт.) отримав наш ключовий оборонець Денис Матусевич. Це серйозна втрата. На мій погляд, Денис – найкращий захисник нашого чемпіонату. Але в спорті без травм не буває. Усі хотіли б прожити спортивне життя без них, але так не буває. Та Денис – мужній хлопець. Сподіваюся, він відновиться сповна і продовжуватиме рости в усіх хокейних аспектах. І принесе користь «Кременчуку».

Наразі нам треба думати, ким компенсувати втрату Матусевича. Через агентів намагаємося знайти хокеїстів із Західної Європи. Вони ведуть пошук, але кажуть, що це складно. Не дивно, адже люди побоюються їхати в країну, в якій триває війна. Проте надії ми не втрачаємо.

Бомбардири «Кременчука»

(Гол+пас)

1. Віталій Лялька – 30 (16+14)

2. Гліб Крівошапкін – 25 (10+15)

3. Ілля Сеник – 22 (10+12)

4. Денис Матусевич – 22 (4+18)

5. Владислав Брага – 16 (6+10)

Вкидання

1. Гліб Крівошапкін – 59,23% (+170/-117)

2. Артем Гніденко – 57,25% (+79/-59)

3. Борис Андрющенко – 52,94% (+36/-32)

4. Віталій Лялька – 52,58% (+51/-46)

5. Данило Кривенко – 47,90% (+57/-62)

6. Богдан Середницький – 46,46% (+59/-68)

Штрафники

1. Богдан Середницький – 51 хв.

2. Микита Кругляков – 18 хв.

3. Данило Кривенко – 16 хв.

3. Гліб Варава – 16 хв.

3. Гліб Крівошапкін – 16 хв.