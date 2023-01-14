Поліція Кременчуччини розшукує безвісти зниклого 12-річного Владислава Овчаренка

Сьогодні, 20:10 Переглядів: 132

Хлопець з матір'ю можуть перебувати в м. Почаєві Тернопільської області

Відділ №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області встановлює місце перебування безвісти зниклого мешканця Горішніх Плавнів Владислава Євгеновича Овчаренка, який народився 20 вересня 2010 року.

Він приблизно 24 грудня 2022 року поїхав зі своєю матір’ю Юлією Григорівною Ізмікер у невідомому напрямку та про своє місце знаходження не повідомляє. За попередньою інформацією, мати з сином можуть перебувати в м. Почаєві Тернопільської області.

Прикмети дитини: на вигляд 12 років, міцної статури, зріст 140 см, волосся темне коротке, очі карі, інвалід підгрупи А, кульгає на праву ногу.

Якщо у вас є інформація про хлопчика, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте її до відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: (097) 900-72-98 – чергова частина, (097)775-44-72 або 102.