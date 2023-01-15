15 січня на Полтавщині відключатимуть електроенергію двом чергам одночасно

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15 січня на Полтавщині відключатимуть світло двом чергам одночасно (тобто 2 години світло є, 4 немає), повідомляє «Полтаваобленерго».

На 15 січня НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області з 7.00 до 24.00 – 430 МВт. Для порівняння: 15 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.

Із графіком відключень черг на січень (з можливістю відключення двох черг одночасно) можна ознайомитися за посиланням.

14 січня у результаті чергового масового ракетного обстрілу постраждали об’єкти генерації та інфраструктура магістральних мереж по всій Україні. Ввечері 14 січня у Полтавській області спостерігалася завищена напруга у магістральних мережах і відповідно у мережах АТ «Полтаваобленерго». Тож громадян просять виважено використовувати побутові прилади, поки ситуація не нормалізується.