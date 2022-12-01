У Кременчуці увімкнули вуличне освітлення на перехресті вулиць Київської та Вадима Пугачова

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 299

У Кременчуці увімкнули ліхтарі на перехресті вулиць Київської та Вадима Пугачова, про це повідомляє мерія нашого міста.

Вуличне освітлення там працює для безпеки пішоходів та водіїв на складному перехресті. Сучасні та енергозберігаючі ліхтарі споживають близько 1/2 кВт/годину. Для порівняння – електрочайник потребує в 4 рази більше електроенергії.

Не забувайте про безпеку на дорозі в темний час доби та носіть світловідбиваючі елементи на одязі.