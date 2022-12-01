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Кременчук, Культура

Кременчуцькі бібліотекарі запрошують на захід «Не шукай щастя за морем»

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 129

 

Будуть святкувати 300-річчя Григорія Сковороди

У неділю, 4 грудня, о 14.00 в актовій залі міської публічної бібліотеки по Європейській, 66/13 відбудеться святковий захід до 300-річчя Григорія Сковороди «Не шукай щастя за морем».

  • Хто він, чим запам’ятався?
  • Взірець чи проста людина?
  • Його життя — це його особистий вибір чи збіг обставин?
  • Що для нього було щастям та чи був він щасливим?
  • У чому загадка його популярності?
  • Чи зрозумілий він сьогодні?

«Світ ловив мене, та й не спіймав», ця фраза Григорія Савича бентежить людей вже 300 років поспіль...

Місцевим і гостям Кременчука бібліотекарі пропонують переглянути літературу книжкової виставки «На кораблях і колісницях ми прагнемо до доброго життя» про життя та творчість Григорія Сковороди, поспілкуватися з цікавими людьми та зробити пам’ятні фото.

— Розберімося у хитросплетінні життєвих доріг нашого відомого земляка разом! — закликали у КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека».

Раніше ми писали, що у Кременчуцькій бібліотеці говорили про мир і любов різними мовами.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: КЗК КМПБ Григорій Сковорода бібліотека на Європейській бібліотека анонс
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