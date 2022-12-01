Україна повернула з російського полону ще 50 українських захисників

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 428

Сьогодні, 1-го грудня, Україна провела черговий обмін військовополоненими — це четвертий обмін за останні два тижні.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цього разу додому повертаються захисники з Військово-Морських Сил ЗСУ, Територіальної оборони ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Серед них 4 офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу.

Так, з полону звільнені 14 оборонців Маріуполя, зокрема 8 захисників «Азовсталі». Більшість з визволених українців мають поранення і травми. Деякі з врятованих захисників — з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися.

Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, найстаршому — 59.

Нагадаємо, 26-го листопада відбувся обмін 12 військовополонених між Україною та росією. Серед звільнених з полону були 4 бійці ВМС, 2 нацгвардійці та прикордонники, один боєць ТРО та 3 цивільних - подружня пара і чоловік, якого вважали зниклим безвісти.