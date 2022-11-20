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Як кременчужанам ефективно носити флікери

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 458

Патрульна поліція навела дані австралійського дослідження

Найефективнішими місцями для носіння світловідбивачів (флікерів) є рухливі частини тіла людини - кінцівки, суглоби, тулуб. Про це повідомили у пресслужбі Патрульній поліції України.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицього, пішоходів з елементами, які передають рух тіла людини видно на дистанції до 319 метрів.

- Точність реакції водіїв на таких пішоходів становить 80%, зі світлоповертачами на ногах та тулубі 64%, лише на тулубі 53%, лише на ногах 50%. Точність реакції на людей у звичайному одязі становить 33%, - заявив він.

Водієві для адекватної оцінки ситуації на дорозі потрібно не тільки помітити світлоповертаючий елемент, а і зрозуміти що це пішохід та визначити напрямок його руху. До таких висновків прийшли за результатами досліджень в Школі оптометрії та зору Технологічного університету в Брісбені, Австралія.

 

- Носіть флікер правильно, дбайте про власну безпеку й про безпеку ваших дітей! Бережіть себе, - закликав Олексій Білошицький.

Раніше ми писали, що патрульні просять пішоходів позначати себе флікерами.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: флікери патрульна поліція
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