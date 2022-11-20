Як кременчужанам ефективно носити флікери

Найефективнішими місцями для носіння світловідбивачів (флікерів) є рухливі частини тіла людини - кінцівки, суглоби, тулуб. Про це повідомили у пресслужбі Патрульній поліції України.
За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицього, пішоходів з елементами, які передають рух тіла людини видно на дистанції до 319 метрів.
Водієві для адекватної оцінки ситуації на дорозі потрібно не тільки помітити світлоповертаючий елемент, а і зрозуміти що це пішохід та визначити напрямок його руху. До таких висновків прийшли за результатами досліджень в Школі оптометрії та зору Технологічного університету в Брісбені, Австралія.
Раніше ми писали, що патрульні просять пішоходів позначати себе флікерами.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер