ХК Кременчук завершив виступ в Континентальному кубку

Сьогодні, 20 листопада, хокейний клуб «Кременчук» завершив свої виступи в Континентальному кубку. У заключному матчі групового раунду команда Олександра Савицького програла італійському «Азіаґо» - 0:5.
«Кременчук» (Україна) – «Асіаґо» (Італія) – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Шайби: 0:1 – Монкада (Магнабоско), 9:11. 0:2 – Фіноро (Макшейн, Салінітрі), 17:56. 0:3 – Рутковскій (Макшейн, Салінітрі), 28:12. 0:4 – Міслей (М.Марчетті, - більш.), 36:23. 0:5 – Стівен (Монкада), 46:46.
«Кременчук» мав мало шансів на вихід у наступний етап, ппро кременчуцька команда не опускала рук. Проте італійці відкрили рахунок вже на 10 хвилині, а до перерви канадський форварда італійців Джордано Фіноро забив другу шайбу у ворота Захарченка.
У другому періоді «Азіаґо» довів рахунок до розгромного. Ще двоє канадійців Троя Рутковскі та Брайса Міслі допомогли італійському клубу відірвався від «Кременчука» вже на 4 шайби.
Свій шанс на Континентальному кубку отримав воротар Кирило Кучер, який вийшов на заміну Едуарду Захарченку.
Впродовж заключної 20-хвилинки «Азіаґо» відзначився ще раз. У підсумку матч завершився з рахунком- 5:0.
Відтак «Кременчук» завершив 3-й раунд Континентального кубка на 4 сходинці.
Кременчуцька команда повертається додому отримав неоціненний досвід у євро кубку, зіграв лише українським складом.
До наступного раунду проходять 2 кращі команди, остаточні позиції команд визначаться після матчу «Унія» - «Нітра».
Турнірна таблиця групи «F»
1. «Нітра» (Словаччина) - 6 очок (2 матчі), 12:5
2. «Азіаґо» (Італія) - 6 (3), 11:8
3. «Унія» Освенцим (Польща) - 3 (2), 7:6
4. «Кременчук» (Україна) - 0 (3), 5:16
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер