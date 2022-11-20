ХК Кременчук завершив виступ в Континентальному кубку

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 186

Сьогодні, 20 листопада, хокейний клуб «Кременчук» завершив свої виступи в Континентальному кубку. У заключному матчі групового раунду команда Олександра Савицького програла італійському «Азіаґо» - 0:5.

«Кременчук» (Україна) – «Асіаґо» (Італія) – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – Монкада (Магнабоско), 9:11. 0:2 – Фіноро (Макшейн, Салінітрі), 17:56. 0:3 – Рутковскій (Макшейн, Салінітрі), 28:12. 0:4 – Міслей (М.Марчетті, - більш.), 36:23. 0:5 – Стівен (Монкада), 46:46.

«Кременчук» мав мало шансів на вихід у наступний етап, ппро кременчуцька команда не опускала рук. Проте італійці відкрили рахунок вже на 10 хвилині, а до перерви канадський форварда італійців Джордано Фіноро забив другу шайбу у ворота Захарченка.

У другому періоді «Азіаґо» довів рахунок до розгромного. Ще двоє канадійців Троя Рутковскі та Брайса Міслі допомогли італійському клубу відірвався від «Кременчука» вже на 4 шайби.

Свій шанс на Континентальному кубку отримав воротар Кирило Кучер, який вийшов на заміну Едуарду Захарченку.

Впродовж заключної 20-хвилинки «Азіаґо» відзначився ще раз. У підсумку матч завершився з рахунком- 5:0.

Відтак «Кременчук» завершив 3-й раунд Континентального кубка на 4 сходинці.

Кременчуцька команда повертається додому отримав неоціненний досвід у євро кубку, зіграв лише українським складом.

До наступного раунду проходять 2 кращі команди, остаточні позиції команд визначаться після матчу «Унія» - «Нітра».

Турнірна таблиця групи «F»

1. «Нітра» (Словаччина) - 6 очок (2 матчі), 12:5

2. «Азіаґо» (Італія) - 6 (3), 11:8

3. «Унія» Освенцим (Польща) - 3 (2), 7:6

4. «Кременчук» (Україна) - 0 (3), 5:16