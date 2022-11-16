Кременчуцькі патрульні звернулися до водіїв і пішоходів

Патрульна поліція Кременчука просить усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час ускладнення погодних умов.
Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорогою та дотримуйтесь правил дорожнього руху.
Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світловідбивні елементи.
Раніше ми писали, що у Кременчуці склали 11 протоколів на п'яних водіїв за минулі вихідні, а на Полтавщині у двох ДТП отримали травми пішохід і водій.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер