Кременчуцькі патрульні звернулися до водіїв і пішоходів

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 425

Водіям радять замінити гуму на зимову, а пішоходам позначати себе флікерами

Патрульна поліція Кременчука просить усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними під час ускладнення погодних умов.

Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорогою та дотримуйтесь правил дорожнього руху.

— Також радимо замінити шини на своєму авто на зимові, — рекомендують кременчуцькі патрульні.

Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світловідбивні елементи.

— У разі надзвичайної ситуації на дорозі, одразу ж звертайтеся на лінію 102, або ж повідомляйте аварійні служби. Будьте пильні й бережіть себе, — додали патрульні.

Раніше ми писали, що у Кременчуці склали 11 протоколів на п'яних водіїв за минулі вихідні, а на Полтавщині у двох ДТП отримали травми пішохід і водій.