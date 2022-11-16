У Кременчуці вчора зареєстрували 38 випадків захворювання на COVID-19

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Це у два рази більше, ніж учора

15 листопада у Кременчуці зареєстрували 38 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

20 жінок віком від 30 до 64 років;

17 чоловіків віком від 21 до 89 років;

1 дитина віком 7 років.

36 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 2 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 11 пацієнтів.

Одужали 30 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 26 894;

одужало - 25 906;

померло - 728.

Раніше ми писали, що 14 листопада у Кременчуці зареєстрували 17 нових випадків захворювання на COVID-19.