У Кременчуці вчора зареєстрували 38 випадків захворювання на COVID-19

15 листопада у Кременчуці зареєстрували 38 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
36 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 2 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 11 пацієнтів.
Одужали 30 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що 14 листопада у Кременчуці зареєстрували 17 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер