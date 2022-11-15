Укргідрометцентр попередив про зміну погодних умов 17-20 листопада

Дощі з переходом в мокрий сніг та сніг з короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см, морози до - 1 -10
Укргідрометцентр попередив про зміну погодних умов на території України 17-20 листопада.
Очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6° морозу, 19-20 листопада місцями до 8-10° морозу.
Зміна погодних умов може призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг, зазначили в Укргідрометцентрі.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер