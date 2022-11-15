Укргідрометцентр попередив про зміну погодних умов 17-20 листопада

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Дощі з переходом в мокрий сніг та сніг з короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см, морози до - 1 -10

Укргідрометцентр попередив про зміну погодних умов на території України 17-20 листопада.

« У зв’язку з поширенням на територію України холодного повітря з півночі Європи протягом 17-18 листопада в Україні пройдуть дощі з переходом в мокрий сніг та сніг з короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см; місцями налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с, на дорогах країни ожеледиця. 1-й рівень небезпечності (жовтий)», - йдеться в повідомленні.

Очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6° морозу, 19-20 листопада місцями до 8-10° морозу.

Зміна погодних умов може призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг, зазначили в Укргідрометцентрі.