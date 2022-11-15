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10 категорій людей, яких точно не призвуть на військову службу за мобілізацією

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 1 031

 

В Україні є категорії громадян, яких не можуть мобілізувати в армію згідно чинного законодавства

Якщо військовозобов’язана особа ухиляється від призову, її можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Однак, в Україні є певні категорії громадян, яких не можуть мобілізувати в армію згідно з чинним законодавством.

Перша категорія — це ті, хто ще не досяг віку, чи вже перевищив граничний вік перебування на військовй службі. Згідно з статтею 22 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» призов на військову службу можливий з 18 років та встановлений граничний вік перебування на військовій службі — 60 років, крім вищого офіцерського складу (від бригадного генерала) — до 65 років.

Друга категорія — працівники певних спеціальностей компаній, організацій, установ та органів, яких «забронювали» для виконання своїх обов’язків. Зазвичай це ті компанії, організації, установи, які мають мобілізаційні завдання, або органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Третя категорія — непридатні до проходження військової служби особи за станом здоров’я, тобто ті, хто має інвалідність або визнані військово-лікарняними комісіями непридатними до військової служби.

Четверта категорія — громадяни, які виховують та утримують трьох або більше дітей віком до 18 років, або повнолітніх, які мають I або II групу інвалідності.

П’ята категорія — особи, які самотужки виховують неповнолітню дитину.

Шоста категорія — громадяни України, які доглядають за тяжкохворими членами сім’ї, наприклад за дружиною чи чоловіком, дитиною, матір’ю чи батьком.

Сьома категорія — опікуни, усиновителі, прийомні батьки й батьки-вихователі неповнолітніх дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування.

Восьма категорія — народні депутати України та депутати Верховної Ради АРК.

Дев’ята категорія — військовозобов’язані особи, що мають чоловіка або дружину, які вже проходять військову службу, і неповнолітню дитину. До цієї категорії відносять й тих, чиї близькі родичі загинули чи пропали безвісти внаслідок військових дій.

Десята категорія — студенти вищих навчальних закладів, здобувачі фахової передвищої освіти. Це стосується лише тих, хто навчається на денній або дуальній формі. До того ж, вчителі та викладачі також не можуть бути мобілізовані.

Отже, законодавство визначає велику кількість громадян, які не можуть бути призвані на військову службу. Дехто з цих категорій може бути призваний за власною згодою. Навіть особи з інвалідністю II та III групи можуть бути призвані за їх згодою і проходити військову службу на певних посадах.

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Автор: Віктор Крук
Теги: мобілізація військові призов ЗСУ
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