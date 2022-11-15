Кременчужанам на прикладах історій реальних людей показали, чому комунізм = рашизм

15 листопада у Кременчуці завідувач відділу Архіву національної пам’яті Євген Янкевич презентував виставку «Комунізм = рашизм». Експозиція з плакатів розміщена у вітрині Кременчуцької міської дитячої бібліотеки на вулиці Соборній, 12/16. Детально ознайомитися з експонатами в електронному варіанті можна, завантаживши PDF-файл за посиланням.
На прикладі 13 особистостей – 6 пар людей і однієї мисткині – показана аналогія злочинів проти українців двох режимів – комуністичного початку XX століття та рашистського зараз, на початку XXI століття. На плакатах порівнюють історії людей зі схожими долями, наприклад, двох підприємців, двох землевласників, двох педагогів, двох депутатів тощо.
Цих людей закатували та вбили росіяни, серед них 26-річний тракторист Олег Гайдабура з Полтавщини
Наші співвітчизники страждали від дій Росії як 300 років тому, так і зараз. І ми цього не забудемо і не пробачимо!
Детально ознайомитися з експонатами в електронному варіанті можна, завантаживши PDF-файл за посиланням.
Євген Янкевич розповідає, що нацизм як явище засудили на світовому рівні Нюрнберзьким процесом. І тепер він не може відродитися, бо його затаврували та заборонили. А комунізм зараз змінив своє обличчя і перетворився у рашизм з прагненням відродити Російську імперію.
Євген Янкевич – співавтор виставки «Комунізм = рашизм» разом з директором Архіву національної пам’яті, істориком Ігорем Куликом та журналісткою Дариною Рогачук.
Виставка «Комунізм = рашизм» вперше була проекспонована у червні у Києві біля Михайлівського собору. Потім вона «подорожувала» Київщиною, Чернігівщиною, побувала у Черкасах, а на Полтавщині – у Полтаві та Миргороді. Виставка у нашому місті залишатиметься мінімум 2 тижні. А після Кременчука експонати поїдуть у Кропивницький.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер