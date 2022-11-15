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Кременчук, Культура, Україна, Світ

Кременчужанам на прикладах історій реальних людей показали, чому комунізм = рашизм

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 200

 

15 листопада у нашому місті відкрилася виставка Інституту національної пам’яті

15 листопада у Кременчуці завідувач відділу Архіву національної пам’яті Євген Янкевич презентував виставку «Комунізм = рашизм». Експозиція з плакатів розміщена у вітрині Кременчуцької міської дитячої бібліотеки на вулиці Соборній, 12/16. Детально ознайомитися з експонатами в електронному варіанті можна, завантаживши PDF-файл за посиланням.

Євген Янкевич
Євген Янкевич

На прикладі 13 особистостей – 6 пар людей і однієї мисткині – показана аналогія злочинів проти українців двох режимів – комуністичного початку XX століття та рашистського зараз, на початку XXI століття. На плакатах порівнюють історії людей зі схожими долями, наприклад, двох підприємців, двох землевласників, двох педагогів, двох депутатів тощо.

- Якщо пройтися по всіх цих стендах, то можна побачити, що і методи, і ставлення цих режимів до українців не змінилося, – коментує Євген Янкевич.

Цих людей закатували та вбили росіяни, серед них 26-річний тракторист Олег Гайдабура з Полтавщини

Наші співвітчизники страждали від дій Росії як 300 років тому, так і зараз. І ми цього не забудемо і не пробачимо!

Детально ознайомитися з експонатами в електронному варіанті можна, завантаживши PDF-файл за посиланням.

Євген Янкевич розповідає, що нацизм як явище засудили на світовому рівні Нюрнберзьким процесом. І тепер він не може відродитися, бо його затаврували та заборонили. А комунізм зараз змінив своє обличчя і перетворився у рашизм з прагненням відродити Російську імперію.

- Цією виставкою ми хочемо нагадати українцям, що комунізм – це рашизм, а рашизм – це нове обличчя комунізму. І другий момент – ми хочемо таким чином стимулювати думку української влади, цивілізованого світу, що комунізм і рашизм заслуговують такого самого трибуналу і всесвітнього засудження, як це було після розгрому нацистської Німеччини, – пояснює пан Янкевич.

Євген Янкевич – співавтор виставки «Комунізм = рашизм» разом з директором Архіву національної пам’яті, істориком Ігорем Куликом та журналісткою Дариною Рогачук.

- Сам я уродженець Полтави, наразі маю місце праці в Києві, але дуже ратую за свій полтавський край, – каже чоловік. – Це перший прецедент, коли на центральній вулиці, на пішохідній зоні виставляють (експонати виставки – ред.) у чудових вітринах, щоб люди мали цілодобовий доступ, могли їх оглядати. Це надзвичайно приємно. Наступним містам ми будемо Кременчук ставити у приклад як рекомендацію, що тут знайшли таку чудову можливість, і ви за аналогічним прикладом постарайтеся.

Виставка «Комунізм = рашизм» вперше була проекспонована у червні у Києві біля Михайлівського собору. Потім вона «подорожувала» Київщиною, Чернігівщиною, побувала у Черкасах, а на Полтавщині – у Полтаві та Миргороді. Виставка у нашому місті залишатиметься мінімум 2 тижні. А після Кременчука експонати поїдуть у Кропивницький.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: виставка Інститут національної пам'яті рашизм Росія
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