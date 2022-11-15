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Кременчук, Гроші, Полтавщина

Роботодавці Полтавщини сплатили до державних цільових фондів 9,3 млрд грн єдиного внеску

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 84

 

Це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року

Попри війну, завдяки відповідальній позиції бізнесу в поточному році роботодавці Полтавщини сплатили до державних цільових фондів значно більше, ніж за аналогічний період мирного 2021 року.

Про це повідомляє заступник начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Олег Волошинов.

У поточному році роботодавці Полтавщини спрямували до державних цільових фондів 9 млрд 330,4 млн грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це на 1 млрд 540,3 млн грн, або на 19,8% більше, ніж минулого року.

Головне управління ДПС у Полтавській області пропонує платникам податків, громадянам та представникам інститутів громадського суспільства актуальні інформаційні матеріали, анонси, роз’яснення та коментарі фахівців за допомогою своїх інфоресурсів:

офіційного вебпорталу Державної податкової служби України https://tax.gov.ua/;

субсайту  ГУ ДПС у Полтавській області вебпорталу ДПС  https://poltava.tax.gov.ua/.

Зазначимо, що Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) — це обов’язковий і регулярний страховий внесок роботодавців та ФОПів. Своєчасна сплата ЄСВ гарантує громадянам право на соціальний захист, а це: соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, пенсійне забезпечення та інші виплати.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ЄСВ ДПС податки податкова
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