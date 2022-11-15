Російські ракети впали у Польщі: загинуло двоє — ЗМІ

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Прем’єр-міністр Польщі терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони

Ввечері 15 листопада в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає Polsat News. Причини скликання зустрічі не повідомляються.

Американська розвідка підтвердила агенції АР, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Хоча офіційний Пентагон наразі не має підтвердження про смертоносний російський ракетний удар по Польщі.

На ситуацію у Польщі відреагувало МЗС Естонії:

— Найбільше тривожать останні новини з Польщі. Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею.

А також віцепрем'єр Латвії: