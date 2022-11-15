Російські ракети впали у Польщі: загинуло двоє — ЗМІ

Прем’єр-міністр Польщі терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони
Ввечері 15 листопада в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає Polsat News. Причини скликання зустрічі не повідомляються.
Американська розвідка підтвердила агенції АР, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Хоча офіційний Пентагон наразі не має підтвердження про смертоносний російський ракетний удар по Польщі.
На ситуацію у Польщі відреагувало МЗС Естонії:
А також віцепрем'єр Латвії:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер