У Полтаві передали 400 буржуйок захисникам й у пункти обігріву

Вчора, 22:00 Переглядів: 160

Ще 400 буржуйок передали для наших захисників і громад. 200 пічок отримали військові, інші 200 необхідні для пунктів обігріву на Полтавщині.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

— На початку жовтня воїни звернулися до ОВА з проханням забезпечити їх буржуйками — на початку листопада вже передаємо виготовлену продукцію. Дякую всім, хто долучився до цієї роботи й допомагає, щоб у наших захисників і захисниць було все необхідне. Частина пічок може бути передана громадам для пунктів обігріву, — сказав він.

Очільник ОВА подякував підприємствам і бізнесу області, які відгукнулися на запит і допомогли виготовити пічки: ДТЕК, «Полтавамаш», Полтавського ливарно-механічного, Полтавського автоагрегатного та Полтавського вентиляторного заводів, Експериментально-механічного заводу та всім іншим.

За словами Дмитра Луніна, загалом передали вже 800 таких буржуйок.

Нагадуємо, що першу партію окопних буржуйок, виготовлених за кошти кременчужан, відправляють на фронт.











