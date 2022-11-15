У Полтаві передали 400 буржуйок захисникам й у пункти обігріву

Ще 400 буржуйок передали для наших захисників і громад. 200 пічок отримали військові, інші 200 необхідні для пунктів обігріву на Полтавщині.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Очільник ОВА подякував підприємствам і бізнесу області, які відгукнулися на запит і допомогли виготовити пічки: ДТЕК, «Полтавамаш», Полтавського ливарно-механічного, Полтавського автоагрегатного та Полтавського вентиляторного заводів, Експериментально-механічного заводу та всім іншим.
За словами Дмитра Луніна, загалом передали вже 800 таких буржуйок.
Нагадуємо, що першу партію окопних буржуйок, виготовлених за кошти кременчужан, відправляють на фронт.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер