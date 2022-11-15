Пам'ятник Пушкіна перенесуть до кременчуцького музею

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 422 Коментарів: 1

У Кременчуці пам'ятник Олександру Пушкіну перенесуть до Кременчуцького краєзнавчого музею. Про це сьогодні, 15 листопада, членам комісії з питань перейменування вулиць повідомив секретар міської ради Юрій Гриценко.

Юрій Гриценко розповів, що планують зберігати бюст Пушкіну в музеї. Він зауважив, що консультувалися з цього приводу з фахівцями Інституту національної пам'яті.

Найближчим часом рішення мають затвердити на засіданні виконкому й розпочати демонтаж.

Бюст російському поету перенесуть до музею, а сам постамент демонтують.