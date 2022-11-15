Пам'ятник Пушкіна перенесуть до кременчуцького музею

У Кременчуці пам'ятник Олександру Пушкіну перенесуть до Кременчуцького краєзнавчого музею. Про це сьогодні, 15 листопада, членам комісії з питань перейменування вулиць повідомив секретар міської ради Юрій Гриценко.
Юрій Гриценко розповів, що планують зберігати бюст Пушкіну в музеї. Він зауважив, що консультувалися з цього приводу з фахівцями Інституту національної пам'яті.
Найближчим часом рішення мають затвердити на засіданні виконкому й розпочати демонтаж.
Бюст російському поету перенесуть до музею, а сам постамент демонтують.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер