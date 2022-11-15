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Пам'ятник Пушкіна перенесуть до кременчуцького музею

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 422 Коментарів: 1

 

Рішення мають затвердити найближчим часом 

У Кременчуці пам'ятник Олександру Пушкіну перенесуть до Кременчуцького краєзнавчого музею. Про це сьогодні, 15 листопада, членам комісії з питань перейменування вулиць повідомив секретар міської ради Юрій Гриценко. 

Юрій Гриценко розповів, що планують зберігати бюст Пушкіну в музеї. Він зауважив, що консультувалися з цього приводу з фахівцями Інституту національної пам'яті.

Найближчим часом рішення мають затвердити на засіданні виконкому й розпочати демонтаж. 

Бюст російському поету перенесуть до музею, а сам постамент демонтують.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: памятник Пушкин
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Коментарі: 1

288
StarПёр:
Сьогодні, 19:59

Юрій Гриценко розповів, що планують зберігати бюст Пушкіну в музеї.

:FACEPALM:

Він зауважив, що консультувалися з цього приводу з фахівцями Інституту національної пам'яті.

:FACEPALM:

То може Юра надасть документ (або офіційного листа) від Інституту національної пам'яті, де чорним по білому вказано "бюст Пшукіна у м. Кременчук являє собою історичну пам'ятку, наказуємо зберігати у музейних фондах"???

ЮРА, є такий документ? Чи так, "одна бабуся по телефону розказала"? Аби не виглядати ПУСТОСЛОВОМ доведи! Ти ж не звіздун? Нє?

Ми ж тобі не русня! 3,14 здєжу не віремо! Документ покажи! 


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