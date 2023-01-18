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Ось як виглядає новий реабілітаційний центр у Глобиному

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 151

 

Все для зручності пацієнтів

Нещодавно у Глобинській підстанції екстренної медичної допомоги відкрилося реабілітаційне відділення. У ньому зробили капітальний ремонт та закупили новий інвентар, згідно з вимогами для зручного перебування пацієнтів.

 

17 ссічня очільник військової адміністрації Полтавської області Дмитро Лунін разом із керівником районної військової адміністрації Олегом Лєдніком завітали до міста Глобине, аби перевірити чи дійсно все так.

Зайшовши до лікарні, військова адміністрація та журналісти помітили дійсно чудовий ремонт.

 

– Це відділення після ремонту офіційно працює з 4 липня. Нам зробили ремонт згідно з вимогами. Тепер перебування тут має бути зручним для пацієнтів, – повідомила завідуюча реабілітаційного центру Віта Горліковська.

Палати розраховані на одного, двох та іноді трьох пацієнтів. У кожній — присутній туалет, а деякі з них мають ще й душ. Також, є два тренажерні зали ерготерапії та зал фізіотерапії.

У центрі проходять реабілітацію хворі з:

  • опорно-руховим апаратом;
  • травматологією;
  • неврологією.

До речі, реабілітуються тут не тільки цивільні люди, а й військові ЗСУ.

Також, на території Глобинської міської лікарні знаходиться стоматологічний кабінет на комунальному утриманні.

 

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Дарія Згура Фото: Артем Коваленко
Теги: реабілітація Глобине лікарня
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