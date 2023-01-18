Ось як виглядає новий реабілітаційний центр у Глобиному

Нещодавно у Глобинській підстанції екстренної медичної допомоги відкрилося реабілітаційне відділення. У ньому зробили капітальний ремонт та закупили новий інвентар, згідно з вимогами для зручного перебування пацієнтів.
17 ссічня очільник військової адміністрації Полтавської області Дмитро Лунін разом із керівником районної військової адміністрації Олегом Лєдніком завітали до міста Глобине, аби перевірити чи дійсно все так.
Зайшовши до лікарні, військова адміністрація та журналісти помітили дійсно чудовий ремонт.
Палати розраховані на одного, двох та іноді трьох пацієнтів. У кожній — присутній туалет, а деякі з них мають ще й душ. Також, є два тренажерні зали ерготерапії та зал фізіотерапії.
У центрі проходять реабілітацію хворі з:
До речі, реабілітуються тут не тільки цивільні люди, а й військові ЗСУ.
Також, на території Глобинської міської лікарні знаходиться стоматологічний кабінет на комунальному утриманні.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер