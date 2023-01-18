Оперативна інформація: що відбулося на Кременчуччині протягом минулої доби

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла досить спокійно. Загалом рятувальники ДСНС двічі виїжджали на виклики, під час одного з виїздів пожежа не підтвердилася. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 17 січня, у Кременчуці на проспекті Полтавському горіла лазня. Пожежу швидко ліквідували та врятували будівлю.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 5 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані.

Двох осіб затримали за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також, на одну особу склали адміністративний протокол за домашнє насильство та зафіксували один незаконний вилов риби.