На трасі Київ–Полтава маршрутка потрапила в ДТП: троє пасажирів загинуло та 8 травмовано

На Полтавщині 28 січня о 16.00 на автодорозі Київ-Полтава поблизу міста Лубни сталася ДТП - мікроавтобус Mercedes-Benz на повної швидкості зіткнувся з вантажівкою MAN, що стояла в попутному напрямку.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Лубенське районне управління поліції.
Внаслідок аварії водій та один пасажир мікроавтобуса загинули на місці ДТП, а ще один пасажир помер у кареті швидкої допомоги. Вісім пасажирів маршрутки, серед яких двоє дітей, отримали тілесні ушкодження - їм надають медичну допомогу.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовує причини та обставини ДТП.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер