На Полтавщині родина з двома дітьми потрапила до лікарні: їхній позашляховик перекинувся

4 листопада близько 8.00 на автодорозі до села Попівка Миргородського району сталась дорожньо-транспортна пригода з травмованими. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Nissan Navarra з’їхав з дороги та перевернувся, внаслідок чого госпіталізували 30-річного водія та трьох пасажирів автомобіля — 29-річну жінку та дітей 4 і 12 років.
Триває слідство.
Нагадаємо, на Полтавщині знайшли водія, який на смерть збив 50-річну велосипедистку і втік.
Читайте також:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.