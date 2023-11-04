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На Полтавщині родина з двома дітьми потрапила до лікарні: їхній позашляховик перекинувся

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 473

 

Обставини та причини події встановлює слідство

4 листопада близько 8.00 на автодорозі до села Попівка Миргородського району сталась дорожньо-транспортна пригода з травмованими. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Nissan Navarra з’їхав з дороги та перевернувся, внаслідок чого госпіталізували 30-річного водія та трьох пасажирів автомобіля — 29-річну жінку та дітей 4 і 12 років.

Триває слідство.

Нагадаємо, на Полтавщині знайшли водія, який на смерть збив 50-річну велосипедистку і втік.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: ДТП діти родина Nissan позашляховик поліція Полтавщини
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