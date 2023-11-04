КГЖЕП «Автозаводське» виділили понад 0,5 млн гривень на ремонт укриття в будинку на Соборній

Мають провести поточний ремонт підвалу
Зі стабфонду Кременчуцької громади виділили 537 тис. гривень на поточний ремонт споруди цивільного захисту у підвалі в будинку на вул. Соборна, 10/7. Відповідне рішення виконкому затвердили депутати міської ради на сесії 3 листопада.
Зазначається, що споруда цивільного захисту — у комунальній власності та перебуває на балансі Комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське».
Нагадаємо, у жовтні 2023 року обсяг фінансування програми діяльності КГЖЕП «Автозаводське» збільшили на 3,1 млн гривень. Після змін витрати комунального підприємства у 2023 році склали 45,7 млн гривень.
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