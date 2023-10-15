журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

КГЖЕП  «Автозаводське» виділили понад 3 млн гривень на облаштування укриттів 

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 143

 Депутати внесли зміни до програми діяльності підприємства

Обсяг фінансування програми діяльності комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» (КГЖЕП  «Автозаводське») збільшили на 3,1 млн гривень

Відповідні зміни до документа затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 13 жовтня.

  • на оплату електроенергії у спорудах цивільного захисту – 100 тис. гривень
  • на поточний ремонт підвальних приміщень житлових будинків для використання під найпростіші укриття (вул. Шевченка, буд. 64, вул. Соборна, буд. 4/28)  - 3 млн гривень
  • на придбання ємностей для зберігання пально-мастильних матеріалів – 15 тис. гривень

Після змін витрати комунального підприємства у 2023 році складуть 45,7 млн гривень. 

Крім того, згідно з рішенням виконкому, яке затвердили КГЖЕП  «Автозаводське» зі стабілізаційного фонду виділили 236 тис. гривень на придбання та монтаж обладнання для облаштування споруд цивільного захисту.

На фото - будинок на Соборній, де відремонтують підвали під укриття

0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Google Maps
Теги: КГЖЕП Автозаводське укриття гроші сесія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 40 від 5 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 38 від 21 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 37 від 14 вересня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх