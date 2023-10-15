КГЖЕП  «Автозаводське» виділили понад 3 млн гривень на облаштування укриттів 

Обсяг фінансування програми діяльності комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» (КГЖЕП «Автозаводське») збільшили на 3,1 млн гривень
Відповідні зміни до документа затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 13 жовтня.
Після змін витрати комунального підприємства у 2023 році складуть 45,7 млн гривень.
Крім того, згідно з рішенням виконкому, яке затвердили КГЖЕП «Автозаводське» зі стабілізаційного фонду виділили 236 тис. гривень на придбання та монтаж обладнання для облаштування споруд цивільного захисту.
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