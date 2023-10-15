КГЖЕП «Автозаводське» виділили понад 3 млн гривень на облаштування укриттів

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 143

Обсяг фінансування програми діяльності комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» (КГЖЕП «Автозаводське») збільшили на 3,1 млн гривень

Відповідні зміни до документа затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 13 жовтня.

на оплату електроенергії у спорудах цивільного захисту – 100 тис. гривень

на поточний ремонт підвальних приміщень житлових будинків для використання під найпростіші укриття ( вул. Шевченка, буд. 64, вул. Соборна, буд. 4/28 ) - 3 млн гривень

на придбання ємностей для зберігання пально-мастильних матеріалів – 15 тис. гривень

Після змін витрати комунального підприємства у 2023 році складуть 45,7 млн гривень.

Крім того, згідно з рішенням виконкому, яке затвердили КГЖЕП «Автозаводське» зі стабілізаційного фонду виділили 236 тис. гривень на придбання та монтаж обладнання для облаштування споруд цивільного захисту.

На фото - будинок на Соборній, де відремонтують підвали під укриття