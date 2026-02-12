Суд арештував документи у справі про корупційну схему у ВЛК в Горішніх Плавнях

4 лютого Шевченківський районний суд Полтави наклав арешт на документи, вилучені під час обшуку в межах розслідування можливої корупційної схеми у військово-лікарських комісіях Полтавської області. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За даними слідства, посадовці ВЛК разом із представниками інших структур під час воєнного стану за гроші допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації. Для цього в медичні документи вносили неправдиві діагнози, на підставі яких людей визнавали непридатними або обмежено придатними до військової служби. Вартість таких «послуг» могла сягати від 6 тисяч доларів США.

У центрі справи — заступниця голови однієї з ВЛК Полтавщини. Слідчі вважають, що у 2022 році вона організувала ухвалення незаконного рішення щодо непридатності військовозобов’язаного, хоча його стан здоров’я не давав підстав для зняття з військового обліку. Згодом це рішення було скасоване Центральною військово-лікарською комісією ЗСУ.

Під час обшуку в медичному закладі в Горішніх Плавнях правоохоронці вилучили зошити з записами відвідувачів ВЛК, медичні картки військовозобов’язаних і книгу протоколів засідань комісії. Суд визнав ці матеріали речовими доказами та наклав на них арешт.

Розслідування триває.

Нагадаємо, що на Полтавщині взяли під варту лікаря, який був посередником і хотів підкупити комісію ВЛК у Миргороді.