Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір'ю Героя України Степана Чубенка
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина»
«Переселенцям в'їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту "КременчукТудей" та поливає брудом опонентів міської влади?
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Про акценти і пріоритети державної політики
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Суд арештував документи у справі про корупційну схему у ВЛК в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 11:01

Слідство вважає, що посадовці військово-лікарської комісії за гроші визнавали військовозобовʼязаних непридатними до служби

*Фото ілюстративне

4 лютого Шевченківський районний суд Полтави наклав арешт на документи, вилучені під час обшуку в межах розслідування можливої корупційної схеми у військово-лікарських комісіях Полтавської області. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За даними слідства, посадовці ВЛК разом із представниками інших структур під час воєнного стану за гроші допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації. Для цього в медичні документи вносили неправдиві діагнози, на підставі яких людей визнавали непридатними або обмежено придатними до військової служби. Вартість таких «послуг» могла сягати від 6 тисяч доларів США.

У центрі справи — заступниця голови однієї з ВЛК Полтавщини. Слідчі вважають, що у 2022 році вона організувала ухвалення незаконного рішення щодо непридатності військовозобов’язаного, хоча його стан здоров’я не давав підстав для зняття з військового обліку. Згодом це рішення було скасоване Центральною військово-лікарською комісією ЗСУ.

Під час обшуку в медичному закладі в Горішніх Плавнях правоохоронці вилучили зошити з записами відвідувачів ВЛК, медичні картки військовозобов’язаних і книгу протоколів засідань комісії. Суд визнав ці матеріали речовими доказами та наклав на них арешт.

Розслідування триває. 

Нагадаємо, що на Полтавщині взяли під варту лікаря, який був посередником і хотів підкупити комісію ВЛК у Миргороді.

Автор: Катерина Животовська Фото: ілюстративне
Теги: ВЛК ухилення від мобілізації підробка документів судові справи
Вверх